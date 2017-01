Abel Braga defende segunda chance a Dourado: "Todos falam muitíssimo bem"

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Na tarde desta sexta-feira (13), o técnico Abel Braga concedeu entrevista coletiva no Centro de Treinamentos do Fluminense. O comandante tricolou falou antes da realização de um jogo treino visando a preparação para a primeira partida da temporada, dia 24, contra o Criciúma, em partida válida pela Primeira Liga. Abel foi sucinto e cauteloso ao falar do elenco do tricolor, declarando estar satisfeito com o que tem em mãos para trabalhar.

"Temos tido dificuldades para trazer jogadores e negociar jogadores, mas estou satisfeito. Estamos dedicados a isso. Treinador sempre quer mais, no entanto isso não irá me tirar o sono. Lucas tá solto. Jefferson (Orejuela) e Junior (Sornoza) estão se adaptando, mas estão tendo grande ajuda dos jogadores para isso. O que o Sornoza realizou nessa primeira semana foi algo incrível. Encantou nos treinamentos", declarou Abel Braga sobre os principais reforços do Flu para a temporada.

"Eu já vim pra cá certo do que tinha que fazer, com um time na cabeça. Jogador vai mostrar se estou certo ou errado Claro que ainda há dúvidas em uma ou outra posição. Na verdade em uma. Mas vamos começar dessa forma. Pode ser que daqui um tempo ocorra uma certa mudança. Pro dia 24 é muito pouco que irá mudar", concluiu.

Questionado sobre a negociação conturbada do Fluminense com o centroavante Barcos, que terminou com a desistência do Tricolor Carioca, Abel Braga pôs fim aos boatos de que não teria gostado do posicionamento da diretoria tricolor em relação a sua indicação. Além disso, o comandante também falou sobre a posição muito questionada no Flu após a saída de Fred. Abel Braga declarou estar confiante com as peças que tem para a exercer a função e elogiou Henrique Dourado, contratado pelo Tricolor no ano passado e muito criticado pela torcida.

"Não me chateio com isso. Não houve qualquer chateamento ou problema, até porque temos três jogadores que podem fazer essa função. O Henrique (Dourado) não teve férias e nem tempo de treino. Pelo fantasma do Fred, havia uma carga enorme sobre ele. Que seja diferente. Não sei se vocês acompanharam o Dourado na Europa. Eu ligo para treinadores e todos falam muitíssimo bem. Havia uma grande responsabilidade sobre o Fred, e agora sobre Xerem. Não é assim. Temos que dividir as responsabilidades. Não se pode quando ganhar glorificar os meninos e quando perder crucificar os medalhões. Não tem mais nenhum garoto de Xerém aqui", disse.

Ainda comentando sobre negociações e reforços, sem citar nomes, Abel Braga falou sobre um reforço bem encaminhado mas que optou não vir para o Flu. O comandante questionou a atitude do jogador e de seu empresário.

"Tínhamos um reforço bem encaminhado, mas ele preferiu trocar o carro dele por um fusca do que trocar por um Audi. Mas nesse caso não foi nem o jogador, foi ganância de empresário. E empresário assim não serve para o Fluminense", comentou.

O Fluminense inicia a temporada 2017 contra o Criciúma, em partida válida pela Primeira Liga. Dias depois, enfrenta o Vasco, no Engenhão. pelo Campeonato Carioca. Após um ano sofrendo sem o Maracanã e com os desgaste das viagens, tudo indica que o problema não acabou para o Tricolor, já que, sucateado, o estádio não tem condições de sediar uma partida. No entanto, ao fim da entrevista coletiva, Abel declarou que isso não o preocupa, e fez um apelo para reverter o estado do Maracanã.

"Falta de estádio é meu carma. Foi assim em 2005, 2012... Mas não me preocupa. O que me preocupa é ver o estado do Maracanã. É uma tremenda falta de respeito com Pelé, Garrincha e companhia. Todos os caras que encantaram o povo do Rio de Janeiro com seu futebol no Maracanã. Um dos pontos mais visitados na cidade naquele estado. Isso sim me preocupa. É deplorável", finalizou.