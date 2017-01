Tiroteio nas proximidades do CT do Fluminense causa tensão em jogo-treino

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Pouco depois de voltar aos treinos visando a temporada de 2017, os jogadores do Fluminense passaram por momentos tensos no CT da Barra da Tijuca, durante jogo-treino contra o Serra Macaense, equipe da Região dos Lagos. Enquanto a bola rolava, um tiroteio intenso foi ouvido próximo das instalações do clube.

Situado próximo à Cidade de Deus, o CT já foi alvo de roubos e agressões aos seguranças do Tricolor. Nesta sexta-feira (13), policiais que reforçavam a segurança das instalações tiveram que se deslocar até a região da comunidade para averiguar um tiroteio que era escutado facilmente dentro do Centro de Treinamento.

Apesar do tiroteio, a partida seguiu seu curso normalmente. No entanto, os jornalistas presentes no local foram abrigados e não podiam deixar o CT, por conta do ocorrido. Policiais militares presentes nas instalações seguiam fazendo vigia tanto na entrada das instalações, quanto dentro das mesmas.