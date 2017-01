Sornoza marca outra vez e Fluminense vence Friburguense em jogo-treino

Google Plus

Na tarde desta terça-feira (17), o Fluminense realizou o segundo jogo-treino da pré-temporada, contra o Friburguense, no CT Pedro Antônio, e venceu por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Sornoza, Osvaldo e Lucas Fernandes.

Sornoza balançou as redes novamente após receber assistência de Gustavo Scarpa. O meia equatoriano já tinha marcado no jogo-treino contra o Serra Macaense, na última sexta-feira (13). Em vídeo divulgado pelo Fluminense nas redes sociais (confira abaixo), o jogador demonstra estar se adaptando ao elenco tricolor.

O Fluminense começou a partida escalado com Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado. Em relação ao time que iniciou o jogo-treino contra o Serra Macaense, a novidade foi a entrada de Lucas no lugar de Renato na lateral-direita.

Na segunda parte da atividade, os reservas entraram em campo escalados com Júlio César, Renato, Gum, Frazan e Giovanni; Luiz Fernando, Danielzinho, Maranhão e Danilinho; Osvaldo e Lucas Fernandes. O meia Danielzinho se destacou com assistência para o gol de Osvaldo e participação na jogada do gol de Lucas Fernandes.