Fluminense define local e preço do ingresso do jogo contra Criciúma pela Primeira Liga

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense confirmou na tarde desta sexta-feira (20) que o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, será o palco do jogo contra o Criciúma, no dia 24, às 20h (de Brasília), válido pela Primeira Liga. O clube também definiu o valor do ingresso, que terá preço único de R$ 30 reais.

O estádio têm boas recordações para o Fluminense. Em 2016, foi nele que o Tricolor venceu o Atlético-PR na decisão, com gol de Marcos Junior, e conquistou o título da Primeira Liga. O atacante, autor do gol do título, está confirmado na equipe titular no lugar de Gustavo Scarpa, que foi convocado para o amistoso da Seleção Brasileira, no dia 25, contra a Colômbia.

Para a estreia na Primeira Liga em 2017, foi liberada a carga de 10 mil ingressos. Os sócios têm prioridade na compra até domingo (22) e devem adquirir o ingresso através do site do Sócio Futebol. A torcida em geral poderá comprar a partir de domingo, no site do Futebol Card, a partir das 10h (de Brasília) - esta comercialização será encerrada na segunda-feira (23), às 17h. Há pontos de vendas no Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Confira tudo abaixo.

Pontos de venda:

Estádio Municipal Jornalista Mário Helênio (VENDA E RETIRADA DE COMPRA ON-LINE) - Av. Eugênio do Nascimento, 10, Dom Orione, Juiz de Fora – 22/1 e 23/1, 10h às 17h. 24/1, 10h até o término do primeiro tempo.



Shopping Independência / Stand Util (SOMENTE VENDA) - Av. Independência, 3600, quiosque da empresa Útil Piso 1 - 23/1 e 24/1, 10h às 17h.



Loja Shopping dos Clubes (SOMENTE VENDA) - Rua Halfeld 622, Galeria Bruno Barbosa, Loja 42 - 23/1 e 24/1, 10h às 17h.



Lojas Torcedor Esporte Clube (SOMENTE VENDA) - Galeria Pio X, Loja 40 - Centro - 23/1 e 24/1, 10h às 16h.



Laranjeiras - Sede do Fluminense – Rio de Janeiro (VENDA E RETIRADA) - Álvaro Chaves 41, Laranjeiras - Rio de Janeiro – 22/1 e 23/1, 10h às 17h. 24/1, 10h às 14h.

Confira o comunicado oficial do Fluminense:

"O Fluminense enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, às 20h, pela Copa da Primeira Liga, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. O clube preparou uma série de informações importantes para os torcedores que irão ao jogo.



- Chegue cedo para evitar transtornos de trânsito e acesso

- instrumentos musicais não serão aceitos

- O acesso da torcida do Fluminense ocorrerá somente pelo Portão 1

- Antes da partida, o time, atual campeão da Copa da Primeira Liga, dará uma volta olímpica com a taça



O Time de Guerreiros está pronto pra competição. Compareça e faça a diferença na busca pelos primeiros três pontos da equipe na temporada.



Comunicação Institucional FFC"