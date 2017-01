Pedro marca dois e Fluminense vira contra Madureira no último jogo-treino da pré-temporada

Google Plus

(Foto: Nelson Perez/FFC)

O Fluminense encerra sua série de jogos-treino de 2017 com 100% de aproveitamento. Na tarde desta sexta-feira (20), o Tricolor venceu o Madureira por 2 a 1, no CT Pedro Antonio Ribeiro, no último compromisso antes da estreia oficial da temporada. Pedro brilhou e marcou os dois gols da equipe - Luciano Naninho descontou para o suburbanos.

No primeiro tempo da atividade, Abel optou por escalar a equipe titular - mas não foi suficiente para tirar o empate sem gols do placar. Todos os tentos foram marcados na etapa final. O Madureira abriu o marcador aos 12 minutos do segundo tempo, enquanto o atacante tricolor virou aos 34 e aos 35 minutos.

Com a vitória Tricolor encerra a série de jogos-treino com três triunfos seguidos. Além do Madureira, a equipe também venceu o Serra Macaense, por 6 a 1, e o Friburguense, por 3 a 0. A estreia oficial está marcada para a próxima terça-feira (24), contra o Criciúma, na abertura da Primeira Liga.