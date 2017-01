No retorno ao palco do título, Fluminense encara Criciúma na estreia da Primeira Liga

Google Plus

Na noite desta terça-feira (24), o Fluminense encara o Criciúma na estreia da Copa da Primeira Liga. O atual campeão do torneio volta ao Estádio Radialista Mário Heleno, em Juiz de Fora, local onde conquistou o título da primeira edição da competição ao vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0. O Criciúma, por sua vez, após fazer uma Série B mediana, utiliza o campeonato para se preparar pra mais uma temporada em busca do acesso à Série A.

Sem Gustavo Scarpa, Abel Braga utilizará Marcos Júnior

Com a convocação de Gustavo Scarpa para o amistoso da seleção brasileira diante da Colômbia em homenagem às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, o comandante tricolor, Abel Braga, ganhou um desfalque para a estreia da temporada, contra o Criciúma.

Forçado a ajustar uma nova formação no meio-campo do Fluminense, Abel Braga, entretanto, não fez mistério sobre quem será o substituto do camisa 10 tricolor: Marcos Júnior foi escolhido.

"Não contar com o Scarpa é normal, essa é uma situação que vai acontecer, independentemente de ser seleção ou não. Fico feliz que tudo correu bem para ele, ele passou pela seleção olímpica, agora está na principal. Não tem mistério e começo o jogo com o Marcos Junior", declarou o comandante.

Além disso, Abel Braga frisou que não irá priorizar a Primeira Liga ou o Campeonato Carioca neste início de temporada, dando importância para as duas competições de maneira igualitária.

"Não pretendo usar times diferentes. Não tem a menor hipótese. A única coisa que eu já não gostei é que mudaram meu jogo contra o Inter, fazendo a gente chegar aqui numa sexta-feira depois de um jogo para enfrentar o Bangu em seguida. Nós já tínhamos uma logística pronta. É complicado, mas vamos ver o que vai ser melhor lá na frente. O momento agora é de pensar no Criciúma, e depois pensaremos no Vasco", ressaltou Abel Braga.

Comandado por Deivid, Criciúma promete enfrentar o Flu de igual pra igual

Antes da viagem para Juiz de Fora, onde enfrenta o Fluminense na estreia da Primeira Liga, o Criciúma, comandado pelo ex-Fla, Deivid, trabalhou forte, focando nas bolas paradas a fim de surpreender o Tricolor Carioca, atual campeão do torneio.

No entanto, Deivid não se assusta em já encarar um clube de série A na primeira partida da temporada. Pelo contrário. O treinador declarou que está feliz com o elenco montado e ressaltou que a equipe irá para Juiz de Fora com atitude, jogando de igual para igual.

“Muito bom começar assim um jogo com adversário de alto nível, Série A. Se a gente quer chegar em algum lugar nós temos que enfrentá-los de igual para igual. Temos já material desde o primeiro jogo do Flu, vamos passar para os atletas a parte positiva e negativa, para que a gente possa jogar bem e buscar neutralizá-los”, disse o treinador.

Com menos de 20 dias de preparação o time que enfrentará o Tricolor provavelmente deve ser o mesmo que treinou durante a pré-temporada. Em entrevista, Deivid declarou que o clube entendeu a nova proposta e classificou como positiva a fase de preparação, mesmo sendo curta.

"Foi muito bom. Eu queria mais tempo, um mês, para que a gente pudesse dar mais padrão à equipe. A gente vai pegar padrão jogando, não tem como a gente arrumar mais a equipe durante esse período, mas o mais importante é que os atletas assimilaram rápido o conceito, e agora é jogar compactado para que a gente possa sair de lá com uma vitória”, avaliou.

A partida entre Fluminense e Criciúma irá ocorrer nesta terça-feira (24), no Estádio Radialista Mário Heleno, em Juíz de Fora, às 20h (horário de Brasília).