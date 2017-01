Otimista para estreia da temporada, Abad sinaliza situação financeira difícil no Fluminense

Foto: Bruna Alvarado/Vavel Brasil.

Representando pela primeira vez o Fluminense em um evento de grande porte, Pedro Abad esteve presente no Tijuca Tênis Clube na manhã desta segunda-feira (23) para a formalizar a parceria entre o Cômite Brasileiro de Clubes e o tricolor, em conjunto com outros 29 clubes do país.

Esse investimento é voltado para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos, visando os próximos quatro anos. O Fluminense recebeu cerca de 4,7 milhões de reais da verba repassada pelo Comitê. Primeiro colocado no edital correspondente a lei de projetos, o tricolor ficou na sexta colocação do total de clubes beneficiados.

Em entrevista concedida após a cerimônia, Abad sinalizou que o clube passa por situação financeira difícil. O mandatário aproveitou para celebrar o investimento feito pelo Cômite e exaltou a história do tricolor carioca.

"É fruto de um trabalho de obtenção de certidão negativa, hoje recebemos simbolicamente a transferência do cheque para coroar o trabalho. O Fluminense vive uma situação financeira que não é das mais fáceis mas vamos trabalhar bastante para conseguir resolver. Essa verba, na verdade, ela é carimbada, serve para pagar os profissionais que trabalham em cada um dos esportes olímpicos pelos próximos quatro anos. Vamos investir no esporte olímpico, é uma tradição, o Fluminense tem ums história muito bonita, forneceu atletas para os Jogos Olímpicos, é um trabalho continuado, de incentivo à formação de atletas. Hoje se faz esporte com recursos, e esses recursos chegando ao clube facilita esse objetivo de formação."

O presidente também comentou sobre a situação delicada do Maracanã, se mostrou otimista para estreia do time na temporada e rasgou elogios aos recém-contratados Sornoza e Orejuela.

"O Fluminense tem o seu contrato por mais 31 anos e meio ainda, a gente espera que o imbróglio se resolva, porque o maracanã é patrimônio público, e especialmente ao Fluminense está causando prejuízo. Tivemos que procurar uma opção para jogar e ainda houve o incidente com o Giulite Coutinho. Esperamos que tudo isso se resolva rápido, que efetivamente alguém tome a administração do Maracanã para a gente fazer valer o nosso contrato. O nosso time está muito rápido, muito intenso. Tenho acompanhado os treinamentos, conversei com o Abel também, o elenco está muito motivado para começar a temporada e a expectativa é a melhor possível. O Sornoza é um jogador muito extrovetido, rápido, muito agudo. O Orejuela é mais introvetido, mas é um jogador que faz de área a área com muita facilidade, tenho certeza que vão dar muitas alegrias ao torcedor."