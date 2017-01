Jogo Fluminense x Criciúma ao vivo online na Primeira Liga 2017

Atualiza o conteúdo

A arbitragem do confronto Fluminense x Criciúma fica por conta de Adriano Milcviski (PR). Ele terá como auxiliares Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR).

O estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), é o palco da partida entre Fluminense x Criciúma. O estádio tem capacidade para 30 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Criciúma joga com: Luiz, Maicon Silva, Raphael Silva, Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Jheimy e Pitubll.

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri, Renato, Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Orejuela e Sornoza; Marcos Júnior, Wellington e Henrique Dourado.

Sem jogar desde o dia 7 de setembro, quando sentiu um estiramento grau 2 na coxa esquerda, o goleiro Diego Cavalieri está de volta ao Fluminense. Para ele, esses cinco meses longe dos gramados foram de aprendizado: ''Nunca tinha ocorrido isso na minha carreira, um período longo, uma lesão tão grave. Foi um processo de aprendizado grande. Agora, treino sem limitação, sem dor, estou zerado. Pude realizar a pré-temporada desde o início, o que era uma das preocupações no ano passado. Graças a Deus e ao trabalho de todo o departamento médico e da fisioterapia comecei bem, trabalhei bem. Estou 100% e espero fazer uma boa temporada'', disse o goleiro

No Criciúma, o técnico Deivid quer que a sua equipe tenha uma postura ofensiva em Juiz de Fora: ''Agora é ir firme para enfrentar o Fluminense. Temos que jogar para a frente e fazer gols. Não sou muito daquela história de que fora você se protege e em casa é agressivo. Temos que ter um padrão, independente de ser fora ou em casa'', comentou

Para o time que vai a campo, o Fluminense não poderá contar com o meia Gustavo Scarpa, que está a serviço da Seleção Brasileira. Para o seu lugar, o técnico Abel Braga confirmou o atacante Marcos Jr. Também, o comandante falou sobre as estreias da dupla equatoriana: ''Estão treinando bem e entrosados. Não tendo problema, eles dois estão escalados, já que estão treinando com a equipe titular'', disse.

O Fluminense é o atual campeão da Primeira Liga. Na edição passada, no mesmo estádio em Juiz de Fora, o Tricolor bateu o Atlético-PR na final por 1 a 0. Marcos Jr foi o autor do gol que sacramentou o título.

Já o Criciúma acertou as contratações do lateral Maicon Silva e do atacante Pimentinha. Ambos foram relacionados e viajam com a delegação para Minas Gerais.

Dentro das quatro linhas, Fluminense x Criciúma também se reforçaram. No Tricolor, o volante Orejuela e o meia Sornoza, ambos equatorianos, foram contratados e estreiam nesta terça-feira. Além desses, o lateral-direito Lucas, ex-Botafogo e Palmeiras, foi outro reforço anunciado. Entretanto, não teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e, com isso, está fora do confronto.

O jogo marca as estreias oficiais de Fluminense e Criciúma nessa temporada. As equipes vêm bastante modificadas em relação ao ano passado, a começar pelos técnicos. Abel Braga assume o time carioca, enquanto Deivid passa a ser o novo comandante da equipe catarinense.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Criciúma minuto a minuto, partida válida pela 1ª rodada da Primeira Liga, a ser disputada no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), nesta terça-feira (24), às 20h (horário de Brasília).