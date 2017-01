Gustavo Scarpa comemora primeira convocação: "É gratificante"

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

A Seleção Brasileira realizou nesta terça-feira (24) o primeiro e único treinamento antes do 'Amistoso da Amizade' contra a Colômbia, em homenagem as vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense. O meia Gustavo Scarpa, do Fluminense, foi convocado pela primeira vez e comentou a sensação de estar junto de jogadores renomados.

"Muitos caras renomados aí, né? Minha primeira convocação, então estou um pouco na minha ainda. Na hora de jogar espero que consiga, se tiver oportunidades, desempenhar meu bom futebol", disse.

Aos 23 anos e no profissional do Fluminense desde 2015, Gustavo Scarpa afirmou que é gratificante estar na Seleção Brasileira ao lado de jogadores que cresceu assistindo na televisão, casos de Robinho e Diego, que foram campeões brasileiro com o Santos quando o meia tricolor tinha apenas oito anos.

"Robinho e Diego, a dupla que assistia na televisão, e hoje tenho oportunidade de jogar com eles. Diego Souza novamente, foi meu parceiro no Fluminense (em 2016). Fico feliz pela oportunidade e é gratificante para mim, vou procurar aproveitar cada minuto que eu tiver aqui", afirmou.

Questionado se ficou assustado quando chegou na concentração e encontrou com grandes nomes do futebol brasileiro, Scarpa disse não saber se era susto e voltou a dizer que era gratificante, lembrando de toda luta que teve até chegar na seleção.

"Não sei se é susto. É algo gratificante, porque eu sei o quanto que eu lutei, o quanto que batalhei para conquistar. Geralmente quando essas coisas acontecem na minha vida eu começo a dar risadas daqui duas semanas quando cai a ficha e vejo onde eu estava. É gratificante estar no meio de caras renomados", finalizou.