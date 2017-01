Na estreia da temporada, Fluminense bate Criciúma de virada pela Primeira Liga

No primeiro jogo oficial no ano, o Fluminense venceu o Criciúma por 3 a 2, pela Primeira Liga, na noite desta terça-feira (24), em Juiz de Fora. No palco que foi consagrado campeão do torneio no ano passado, o Tricolor voltou a encontrar o caminho das vitórias ao bater o time catarinense com gols de Henrique, Pedro e Marquinho (Rafael Silva e Hélio Paraíba descontaram).

O Criciúma saiu na frente com gol de Rafael Silva, aproveitando um velho problema do Fluminense: a bola aérea. Mas foi através dela que o Flu conseguiu o empate com Henrique. Na etapa final, Pedro e Marquinho viraram o jogo, mas no fim, Hélio Paraíba descontou para os catarinenses.

Fluminense e Criciúma voltam a campo pela Primeira Liga apenas em fevereiro. No dia 7, o Flu visita o Brasil de Pelotas, às 19h30 (de Brasília), enquanto os catarinenses jogam no mesmo horário, mas no dia seguinte, contra o Internacional no Beira-Rio. Antes, ambos estreiam com clássico no estadual neste fim de semana às 17h. O Tigre enfrenta o Avaí, sábado (28), no Heriberto Hülse, enquanto o Tricolor tem duelo contra o Vasco, domingo (29), no Engenhão.

Criciúma sai na frente, mas Fluminense busca o empate

O primeiro tempo foi bastante equilibrado com chances dos dois lados. O Fluminense começou melhor e teve boa oportunidade com Marcos Junior aos sete minutos, mas o atacante finalizou torto para fora mesmo com o goleiro Luiz fora de alcance.

A primeira grande chance do Criciúma no jogo surgiu aos 13 minutos. Após cruzamento para a área, a bola desviou em Jheimy e Pimentinha emendou de voleio, mas Diego Cavalieri salvou o Fluminense. No rebote, Jheimy finalizou por cima.

O Criciúma assustava quando chegava em velocidade com espaços nas costas da defesa do Fluminense, mas não aproveitava. Entretanto, o time catarinense abriu o placar aproveitando um velho problema do tricolor. Aos 25 minutos, em cobrança de falta ensaiada de Alex Maranhão, Rafael Silva completou na segunda trave e balançou as redes.

Mas o Fluminense correu atrás do resultado e conseguiu empatar o jogo aos 36 minutos também em bola parada. Sornoza cobrou falta na segunda trave, Renato Chaves desviou de cabeça para o meio e Henrique aproveitou a assistência do companheiro de zaga para balançar as redes.

Flu domina segundo tempo e vence na estreia

O Fluminense retornou para o segundo tempo com mais agressividade e buscando a virada. Aos cinco minutos quase alcançou o objetivo quando Wellington recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e soltou a bomba na trave. A pressão no início do jogo continuou aos oito minutos, quando Henrique Dourado fez boa jogada individual e finalizou no canto, mas a bola saiu pelo canto.

O Criciúma assustou pela primeira vez aos 16 minutos, mas Pitbull finalizou para fora. O Fluminense respondeu nos minuto seguintes com Sornoza. Na primeira chance, o meia equatoriano chutou para fora no canto, e na segunda oportunidade o goleiro Luiz salvou o Criciúma.

Apesar da pressão do Fluminense, o Criciúma levou muito perigo aos 20 minutos quando Kalil acertou a trave. Mas a sorte do time tricolor começou a mudar depois que Abel Braga começou a mudar o time. Lucas Fernandes e Pedro entraram no jogo e deram mais velocidade ao time. Aos 26, o primeiro deu trabalho ao goleiro Luiz, que salvou o Tigre. Mas, aos 32, ele nada pode fazer na jogada de Pedro, que virou o jogo para o Flu. Aos 40 minutos, Marquinho entrou no jogo e, no primeiro toque dele na bola, ampliou o placar após receber passe de Sornoza.

Mas, quando o jogo parecia resolvido, Hélio Paraíba aproveitou cruzamento da esquerda e diminuiu para o Criciúma aos 43 minutos. A tensão tomou conta do jogo nos minutos finais, mas o time catarinense não conseguiu levar perigo a meta de Diego Cavalieri e, assim, o Fluminense encerrou um jejum de dez jogos seguidos sem vitória e venceu na estreia em 2017.