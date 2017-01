Herói, Pedro comemora gol como profissional: "Espero que seja o primeiro de muitos"

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

O Fluminense estreou com vitória na temporada 2017. Nesta terça-feira (24), o Tricolor derrotou o Criciúma por 3 a 2, em jogo válido pela Primeira Liga. Cria de Xerém, o atacante Pedro também começou com o pé direito, ou melhor, com o esquerdo - usado para marcar um dos gols tricolores e seu primeiro tento como profissional.

Na saída de campo, o atleta de apenas 19 anos comentou sobre o feito alcançado em Juiz de Fora, local da partida: "Pura emoção. Venho trabalhando forte esperando esse gol. Estava ansioso, mas a ansiedade não pode atrapalhar dentro de campo. Espero que seja o primeiro de muitos".

Seguindo neste ritmo, tudo indica que Pedro travará uma grande batalha com Henrique Dourado pela titularidade do ataque tricolor. O camisa 9 atuou por boa parte da partida, mas não conseguir ser efetivo. Pedro entrou no segundo e balançou as redes em sua primeira finalização.

Com a vitória na primeira e única partida da Primeira Liga até aqui, o Fluminense lidera o Grupo A com três pontos. Os próximos compromissos no torneio são contra o Internacional, dia 8 de fevereiro, e contra o Brasil de Pelotas, dia 1 de março. Antes de tudo isso, enfrentará o Vasco na abertura do Campeonato Carioca, no próximo domingo, às 16h, no Engenhão.