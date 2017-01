Análise: Fluminense mostra evolução com a chegada de dupla equatoriana

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

A partida do Fluminense frente ao Criciúma nesta terça-feira não serviu apenas como estreia na Primeira Liga. O duelo marcou o início da terceira passagem de Abel Braga pelo tricolor e a estreia de Sornoza e Orejuela, principais contratações do clube para a temporada.

Como primeiro jogo, o confronto serviu como forma de atualizar o torcedor sobre as mudanças no time. Ainda sem Gustavo Scarpa, principal nome do time após a saída de Fred, o Flu demonstrou uma ofensividade não vista na temporada passada, mas, manteve os problemas defensivos que tanto o prejudicaram, apesar da mudança na dupla que fora formada por Henrique e Renato Chaves, substituto de Gum.

O destaque, como já era de se esperar, ficou com as caras novas do time, que deram um ar diferente ao meio campo tricolor. Formando dupla com Douglas, Orejuela buscou a partida, mas teve dificuldades no posicionamento como evidenciou Abel Braga na sua entrevista coletiva. O treinador relatou a dificuldade no idioma como principal empecilho para um possível ajuste durante a partida.

Por outro lado, Sornoza, aparentemente mais tranquilo em campo, se destacou. Com lançamentos milimétricos e precisão nas bolas paradas, o meia já encantou os torcedores que tanto pediam a presença de um camisa 10, que neste caso, usa a 20, camisa de história dentro do clube, e que causou comparações do jogador com seu antigo dono, Deco.

Além de ser a cabeça pensante do time, Sornoza destacou-se também por sua raça. Foram inúmeros momentos em que podíamos vê-lo na defesa, cortando bolas cruciais. Com todos estes pontos citados, podemos afirmar que foi o principal destaque dentre a dupla e teve sua partida coroada com a assistência para o gol de Marquinho, o terceiro na vitória.

Após passe de Sornoza, Marquinho finalizou para o gol (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Por fim, a felicidade parcial de Abel Braga após a partida é semelhante a do torcedor uma vez que as mudanças do meio pra frente foram notáveis, mas, o setor defensivo segue como um problema e este deve ser reforçado, em especial, as laterais. O Fluminense retorna à campo neste domingo (29) para enfrentar o Vasco da Gama em sua estreia no Campeonato Carioca.