Após estrear na seleção, Gustavo Scarpa admite realização pessoal: "Sonho de criança"

Foto: João Vitor Vianna/VAVEL Brasil

Na noite desta quarta-feira (25), a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0, no 'Jogo da Amizade', em homenagem às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Entre os personagens da partida estava Gustavo Scarpa, meia do Fluminense, que estreou com a camisa canarinho e, por pouco, não marcou um belo gol de falta no segundo tempo.

"Acredito que fui bem, tive alguns minutos para mostrar meu bom futebol. Acho que fui bem eficiente, chutei algumas bolas no gol, espero que tenha deixado uma boa impressão e que consiga voltar mais vezes", disse o meia.

Aos 23 anos, Gustavo Scarpa realizou um sonho de infância. O meia, que já teve passagem pela seleção nas categorias de base, desta vez teve oportunidade na equipe principal ao substituir Lucas Lima no segundo tempo.

"É demais, é um sonho de criança. Poder vestir a camisa da seleção, com 23 anos e jogando no Brasil. Fico feliz, espero continuar mostrando um bom futebol e conseguir voltar", afirmou.

Apesar de ter apenas um dia de treino com o técnico Tite, Scarpa jogou em sua posição de origem no Fluminense e revelou que o treinador da seleção conversou com os atletas sobre, admitindo que faria o máximo para não deslocar ninguém da posição.

"Nas vezes que o Tite reuniu o grupo ele deixou bem claro que ia fazer o máximo para deixar cada um atuar na posição de clube. Ele já tinha me passado isso, pediu para jogar aberto na direita e flutuando um pouco pelo meio. Acredito que desempenhei um bom papel", explicou.

Após um bom ano de 2016 onde ganhou visibilidade e despertou interesse dos outros clubes, Scarpa se mostrou contente com a oportunidade na seleção e quer ter novas oportunidades no futuro.

"Meu objetivo era deixar uma boa impressão para conseguir voltar mais vezes aqui, deixar uma boa impressão para o público e primeiramente para mim, uma realização pessoal, fiquei muito feliz", finalizou.