Dribles, correria e empolgação: Scarpa e Camilo estreiam com pé direito na Seleção

(Foto: João Vitor Viana/VAVEL)

Substituições no Brasil. Saem Lucas Lima e Dudu. Entra Gustavo Scarpa e Camilo, respectivamente aos 23 e 33 minutos do segundo tempo. Ambos os meiocampistas fazendo suas estreias pela seleção brasileira principal. Já com a canarinho vencendo a Colômbia por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), no Engenhão, bastava gastar tempo de bola para levantar a torcida e impressionar Tite. Conseguiram.

+ Brasil vence Colômbia no 'Jogo da Amizade' e retorna ao topo do ranking da Fifa após sete anos

Ao Tricolor, uma finalização com a perna direita e uma cobrança de falta que parou nas redes, pelo lado de fora, e tirou o grito de gol de parte da torcida no estádio. Ao botafoguense, belas arrancadas e um lindo drible entre as pernas de Berrío, jogador da seleção colombiana que negocia com o Flamengo.

Quanto a torcida, empolgação. Para Tite, "colocaram dúvidas boas". Missão cumprida. Após a partida, Gustavo Scarpa comentou sobre sua atuação e declarou querer voltar mais vezes à seleção. "Acredito que fui bem, tive alguns minutos para mostrar meu bom futebol e fui eficiente. Chutei algumas bolas para o gol e espero ter deixado uma boa impressão. Quero voltar mais vezes".

Já Camilo provocou uma montanha-russa de sentimentos na torcida durante os minutos que esteve em campo. Jogador do Botafogo, foi vaiado no momento da substituição pela maioria de rubro-negros presentes no Engenhão. Pouco tempo depois, aplausos pelos seus dribles. O alvinegro foi outra que ficou satisfeito em mostrar serviço.

"Estou muito feliz por essa oportunidade que eu recebi. Tenho que agradecer muito por essa oportunidade. Queria mostrar o meu melhor, tocar o máximo de tempo na bola. Foi legal, foi bacana, vai ficar para sempre marcado na minha memória", declarou.

O próximo compromisso oficial dos comandados do técnico Tite está marcado para o dia 23 de março, quando enfrenta o Uruguai, em Montevidéu, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera o chaveamento com 27 pontos e precisa de apenas mais um para se classificar ao Mundial da Rússia em 2018.