Abel Braga garante retorno de Gustavo Scarpa mas faz mistério sobre escalação

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após estrear com vitória na temporada ao vencer o Criciúma pela Primeira Liga (leia mais aqui), o Fluminense estreará no Campeonato Carioca no próximo domingo (29) com clássico contra o Vasco, no Engenhão, às 17h (de Brasília). O técnico Abel Braga não gostou da ideia de ter clássico logo na primeira rodada, mas garantiu que vai entrar em campo em busca da vitória.

+ Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2017

"Não gostei, começar logo assim. Nenhum dos dois times estarão prontos, mas é um clássico e todos vão dar o melhor para sair com a vitória", disse o treinador.

Apesar do clássico ser na primeira rodada, não significa que Abel Braga não conheça o seu adversário. O treinador tricolor conhece muito bem o técnico vascaíno, Cristóvão Borges, e garantiu que tem informações sobre a participação do Vasco no torneio da Flórida, nos Estados Unidos, na pré-temporada.

"Nós vamos encontrar a mesma dificuldade que eles. Temos algumas informações sobre eles no torneio dos Estados Unidos que em alguns momentos marcou baixo, mas marcou muito alto. Nós vamos para campo sabendo que vão marcar alto. Jogadores de muita habilidade e toque de bola no meio campo. Priorizando o que o Cristóvão gosta de quando foi jogador, uma equipe tecnicamente muito forte, não tem nenhum sentido de marcação pelos volantes que tem. Tecnicamente eles jogam muito, então vamos ter que marcar muito", explicou.

Na última passagem pelo Fluminense, entre 2011 e 2013, Abel Braga conquistou o título estadual e do Brasileirão, ambos em 2012. O técnico lembrou que foi contra o Vasco que a equipe apresentou uma das melhores atuações que viu naquele ano.

"Nós fizemos um jogo no aspecto tático, em 2012, na final da Taça Guanabara, nós vencemos por 3 a 1. Teve uma jogada ensaiada de escanteio, Thiago (Neves) deixou com Deco e ele ameaçou cruzar e a bola entrou. Aquele jogo, na parte tática, chegamos a perfeição. Esse jogo me marca positivamente", lembrou.

Para o clássico contra o Vasco, o técnico Abel Braga terá o retorno de Gustavo Scarpa, que não pôde jogar na estreia contra o Criciúma pela Primeira Liga porque tinha sido convocado para o 'Jogo da Amizade' entre Brasil e Colômbia. Entretanto, apesar de ter garantido o retorno do camisa 10, não quis revelar o resto do time.

"Cada jogo é uma história. Quando não pôde jogar o Scarpa, jogou o Marcos Junior. Mas não diria que é a mesma equipe no próximo jogo. Além da volta do Scarpa, pode ter mais duas mudanças por causa do estilo de jogo do Vasco. Já está definido, mas não vou falar", declarou.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo (29), contra o Vasco, no Engenhão, às 17h. A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

Confira abaixo a coletiva de Abel Braga na íntegra:

Protagonista principal do time

"O protagonismo que existe aqui dentro é da equipe num todo. O bom disso é poder dois jogadores que podem fazer a diferença. Sornoza participou de dois gols, mas o Léo deu uma assistência fantástica para o Pedro no segundo gol. Tinha o Scarpa, mas agora tenho o Sornoza também."

Importância de conhecer o elenco

"Muito importante. Quando o jogador é escalado tem uma importância muito grande, mas quando deixa de ser é porque tem alguém jogando melhor. Estou testando os jogadores, estou tentando conhecer mais alguns que eu conheço pouco. Mas eu tenho que fazer isso agora para não cometer injustiça mais para frente ou não cometer erros. Jogo passado levei o Luiz Fernando, mas não sei se vou levar no próximo jogo. Mas se levar é poque preciso conhecer. Conheci no treino, fiquei extremamente contente. Mas não vi no jogo, vi em jogo-treino. Porque não preciso ver nada do Pierre, o momento que tiver que colocar eu coloco de olho fechado, vai absolutamente tranquilo. O Gum? Tranquilo. O Osvaldo e Danilo (Danilinho)? Tranquilo. Eu preciso conhecer outros. O negócio é por aí. Isso é importante para mim."

Escalação para o jogo contra o Vasco

"Cada jogo é uma história. Quando não pôde jogar o Scarpa, jogou o Marcos Junior. Mas não diria que é a mesma equipe no próximo jogo. Além da volta do Scarpa, pode ter mais duas mudanças por causa do estilo de jogo do Vasco. Já está definido, mas não vou falar."

Retorno ao Fluminense

"Quando a gente volta para um clube é porque se criou identidade. É o terceiro presidente. Trabalhei com Horcades, Peter e agora com o Pedro. É a vez que estou encontrando mais dificuldades, mas também de repente venha a se tornar o maior desafio. Mas tem desafios que geram conquistas. Em 2011 foi um desafio fechar aquele grupo, mas fechou bonito. Em 2012 foi maravilhoso, um ambiente que não via dentro de um clube de futebol há muito tempo. Me sinto seguro aqui dentro, foi aqui que comecei, joguei oito anos, passei minha adolescência aqui, dos 15 aos 23. Me sinto seguro pela relação com clube, torcedor e funcionário."

Times pequenos com técnicos experientes

"Mais difícil, não tenha dúvida. Sempre falei isso. O Joel (Santana) é muito brincalhão, muito gente boa. Nas passagens que tive por Fluminense, Flamengo e Botafogo, o Joel foi um dos treinadores táticos que enfrentei que melhor lê jogo. PC (Gusmão) veio de Portugal, estava numa escola européia. Renê (Simões) nem preciso falar, já trabalhou em Copa do Mundo e tudo. São bons."

Meta para conhecer os jogadores novos

"Não tem meta. Não preciso ficar levando 3 ou 4 jogadores que não conhecia nos jogos porque já me deram a oportunidade de conhece-los, só que não dá para colocar todos em um jogo, só dá para mexer em três. Coloquei Pedro e Lucas Fernandes que não conhecia, mas o Marquinho eu conhecia. Eu vi o Nogueira jogar contra o Inter no último jogo, mas é pouco. Foi muito bem, mas preciso conhecer mais. Tem muita gente para olhar, mas quando não sei dizer."

Relação com o Vasco

"Vasco foi tudo para mim. Minha formação foi no Fluminense, mas no Vasco eu tive a oportunidade de jogar, ser titular, cheguei na Seleção Brasileira e depois me transferi para o Paris Saint-Germain. O Vasco me abriu essa porta. Lá eu tinha esse reconhecimento com o clube, lá o pessoal me adorava. Depois do Dinamite, eu era um dos grandes ídolos."

Relação com Cristóvão Borges

"Joguei contra (Cristóvão Borges), mas a relação é boa. Mas nos encontramos mais quando estávamos desempregados, íamos caminhar na praia. Mas como até para caminhar na praia está difícil, outro dia tentaram roubar meu cordão, a gente vai para a academia. Mas não temos mais nos encontrado."

Lembranças contra o Vasco

"Nós fizemos um jogo no aspecto tático, em 2012, na final da Taça Guanabara, nós vencemos por 3 a 1. Teve uma jogada ensaiada de escanteio, Thiago (Neves) deixou com Deco e ele ameaçou cruzar e a bola entrou. Aquele jogo, na parte tática, chegamos a perfeição. Esse jogo me marca positivamente. O jogo que me marca negativamente foi em 1976, sofremos um gol do Doval de cabeça faltando um minuto. Aquele argentino enchia o saco demais."

Conversa com Felipão após o 7 a 1

"Me senti na obrigação de ligar porque primeiro é um grande amigo. Segundo, porque é um homem grandioso. Terceiro, porque nós brasileiros reconhecemos os valores das pessoas de forma muito negativa, esquecemos das coisas muito rápido. Naquele momento eu sentia na pele dele. Não parava de sair gol. Fiquei vendo na televisão e nem sabia mais o que estava vendo. Já tinha acabado o jogo mas esperei calculando quando ele ia pegar o telefone, tentei ligar duas vezes e não tinha pego o telefone ainda, na terceira vez consegui. Esse cara é grande demais, vê o que ele já fez pelo futebol brasileiro. Não foi culpado de nada, só do 7 a 1. Os jogadores tudo tranquilo, a culpa toda em cima do homem. Esse tipo do covardia e julgamento não compactuo. Conheço muito bem, um homem de caráter e lealdade que ele lida com a profissão dele."

Reforço do Lucas

"Lucas foi um pedido meu. Achei que o Renato foi muito bem no último jogo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Já falei que o Scarpa volta, agora já quer saber se o Lucas volta? Daqui a pouco vai saber o time (risos)"

Jogo contra o Vasco

"Nós vamos encontrar a mesma dificuldade que eles. Temos algumas informações sobre eles no torneio dos Estados Unidos que em alguns momentos marcou baixo, mas marcou muito alto. Nós vamos para campo sabendo que vão marcar alto. Jogadores de muita habilidade e toque de bola no meio campo. Priorizando o que o Cristóvão gosta de quando foi jogador, uma equipe tecnicamente muito forte, não tem nenhum sentido de marcação pelos volantes que tem. Tecnicamente eles jogam muito, então vamos ter que marcar muito. Jogo igual."

Clássico na primeira rodada

"Não era para ter um Vasco e Fluminense logo na primeira rodada. Era para ser na terceira ou quarta rodada. As duas equipes já estariam num momento melhor, não estaria jogando fora um clássico. Talvez traga motivação por ser clássico. Foi a única coisa que discordei do Campeonato Carioca. Estou adorando a fórmula, começam a resolver o problema do Maracanã, daqui a pouco a Ilha está pronta, o do América (Coutinho) que nós usamos já vai estar pronto, já não começa os problemas de campo. Vamos tentar fazer um campeonato charmoso porque é o mais charmoso do Brasil."

Vitória contra o Criciúma tirou um peso das costas

"Tirou. Ajudou muito porque tudo o que acontece negativo tem um peso, tem uma margem de desvantagem do seu normal, do seu lado mental. Tinha uma sequência de dez jogos sem vencer no Brasileiro, você vai para as férias, volta a trabalhar e aí chegou o primeiro jogo e vem o peso. Então a vitória foi importante para tirar esse peso."

Retorno do Scarpa após convocação

"Ele falou depois do jogo, voltou muito feliz. Teve uma oportunidade, acho que aproveitou bem. Eu tinha falado com ele que não importava se ia entrar ou não, que era importante aproveitar cada minuto do treinamento. Ele deve ter aproveitado tão bem que o Tite colocou e ele se saiu muito bem, correspondeu. É bom que está alegre e feliz da vida."

Estreia com clássico no Campeonato Carioca

"Acho que o Campeonato Carioca melhorou a nível de jogos. Já estávamos cansados daquele critério de Taça Guanabara e Taça Rio, já de alguns anos. Houve essa mudança, é legal. Apesar que vamos começar o estadual com problema de campo porque o templo (Maracanã) está largado. Mas acho que lá para a terceira rodada podia começar os clássicos. Não gostei, começar logo assim. Nenhum dos dois times estarão prontos, mas é um clássico e todos vão dar o melhor para sair com a vitória."

Meta no Campeonato Carioca

"Quero conseguir o tetra. Já tenho o tri, agora vou tentar o tetra. Foi muito legal mostrar os quatro dedos para o torcedor no último jogo da conquista antecipada do Brasileiro em 2012. Mas é complicado. Nós hoje vamos nos colocar de igual para igual, principalmente a nível de postura em campo, mas sabemos que no estadual saímos atrás, tem outras equipes mais bem armadas e formadas que estão na nossa frente."

Fluminense sem conquistar o estadual desde a última passagem de Abel e é o grande com maior jejum

"Vamos tentar quebrar isso. Fluminense tem tradição. Basta ganhar um ou dois jogos que o torcedor empolga. Se conseguir um bom resultado no domingo o nosso mental vai ficar muito forte. Sabemos que o Vasco vai marcar alto, normalmente é uma característica do Cristóvão. Hoje sabemos pouco do Vasco, vimos só os jogos deles nos Estados Unidos. Eles sabem pouco de nós também, mas já viram alguma coisa nossa. O detalhe e concentração no clássico é fundamental."

Gustavo Scarpa

"O Scarpa manteve um rendimento muito alto ano passado. É um menino do bem, não se julga protagonista, tem alegria de um menino. Tenho os dados dos treinamentos de ontem, aconteceu de 2 ou 3 terem rendimento muito abaixo em metros percorridos no treino, mas os dados do Scarpa foram muito altos. É algo natural, foi fruto do que conseguiu no ano passado. Tem um carinho muito grande com o torcedor. Esse tipo de jogador, esse tipo de integração, além da capacidade individual, cultura tática que é muito alta para a idade. Assim como o Douglas. É muita bola para pouca idade, muito firme, sereno e consciente. São dois jogadores do time do ano passado e estão me passando uma impressão muito boa, principalmente pela maneira de lidar no dia a dia. São muito simples e humilde."