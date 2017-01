Jogo Fluminense x Vasco da Gama ao vivo AGORA no Campeonato Carioca 2017 (0-0)

Google Plus

Abel Braga e Cristóvão Borges novamente se enfrentam no clássico entre Fluminense e Vasco ao vivo hoje. Em 2012, ambos disputaram a final da Taça Guanabara, também no Engenhão. O Tricolor levou a melhor e venceu por 3 a 1, com dois gols de Fred e um de Deco - Eduardo Costa descontou para os vascaínos.

Na última vez que Fluminense e Vasco da Gama se enfrentaram no Engenhão foi no Campeonato Brasileiro de 2015. O Tricolor venceu por 1 a 0 e complicou o rival na briga pelo rebaixamento, derrota que foi crucial para a queda vascaína.

Jogo Fluminense x Vasco ao vivo hoje

O estádio Nilton Santos será o palco do jogo. O estádio já recebeu dois jogos neste ano.

Na história do confronto Fluminense e Vasco ao vivo hoje pelo Campeonato Carioca, o Vasco da Gama leva vantagem com 77 vitórias contra 62 do Fluminense, além de 75 empates. Porém, o Tricolor marcou mais gols (296 contra 291).

Em 2016, Fluminense e Vasco se enfrentaram pela Taça Guanabara, em Manaus, e o time da colina venceu por 1 a 0, com gol de Riascos.

O Vasco da Gama fez sua estreia no ano no Torneio da Florida, na pré-temporada realizada nos Estados Unidos. O Cruzmaltino terminou a competição em terceiro lugar.

Assistir jogo Vasco da Gama ao vivo hoje

Na estreia no ano, o Fluminense venceu o Criciúma, válido pela Primeira Liga. Além disso, o Tricolor realizou dois jogos-treino na pré-temporada, contra Serra Macaense e Friburguense, e venceu ambos.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real do jogo entre Fluminense x Vasco ao vivo, válido pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2017. A bola rola às 17h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Fiquem ligados!