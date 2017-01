Fluminense domina e vence Vasco com tranquilidade na estreia do Carioca

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2017 disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro , para 11,711 espectadores.

Em partida válida pela estreia tricolor no Campeonato Carioca 2017, o Fluminense dominou as ações do jogo e venceu o Vasco por 3-0. O grande destaque da partida foi Júnior Sornoza que, juntamente com o meio campo tricolor, foi o principal responsável pela criação das jogadas. O Vasco, no entanto, sofreu com a pouca qualidade de finalização dos seus jogadores.

A vitória encerra o jejum de vitórias do Fluminense frente ao gigante da colina e coloca a equipe na primeira posição do grupo C do Cariocão. O Vasco, por sua vez, ocupa a última posição uma vez que os outros confrontos do grupo terminaram em empate. O tricolor volta à campo na quarta-feira (01) quando recebe o Resende; o Vasco, por sua vez, entrará em campo na quinta-feira (02) quando enfrentará o Bangu.

Fluminense domina as ações e abre 2 a 0

O primeiro tempo da partida se iniciou de maneira igual, com os dois times buscando a troca de passes e estudando o oponente. Com maior qualidade no meio de campo, o Fluminense buscava, através de Sornoza e Scarpa, manter a possa da bola; o Vasco, por sua vez, apostava nas investidas de Nenê e Madson pelo lado direto do seu ataque, justamente nas costas de Léo Pelé, que se mostrou frágil durante todo o jogo.

Tendo sua saída de bola pressionada, o Vasco da Gama viu nos lançamentos e na bola parada uma oportunidade e com isso conseguiu chegar ao gol tricolor. Aos 17', após a cobrança do escanteio, Luan subiu sozinho em meio à zaga do Fluminense e testou firme, mas, viu a bola explodir na trave e se perder pela linha de fundo. Era a primeira chegada perigosa do jogo.

No entanto, a pressão vascaína parou por aí. Após os 20 minutos de partida, o meio-campo tricolor voltou a ter o domínio da bola, principalmente Sornoza e Scarpa, justamente os mais criativos. As ofensivas tricolores eram alternadas entre cruzamentos buscando Henrique Dourado e finalizações de fora da área.

Até que, aos 26 minutos, Sornoza lançou Henrique Dourado, o camisa 9 escorou a bola para Douglas que vinha de trás. O volante dividiu junto a Martín Silva e viu a bola sobrar livre para Wellington completar para o fundo das redes e abrir o marcador para a equipe tricolor que estava melhor naquele momento da partida e já era merecedora do resultado.

O gol, entretanto, não diminuiu a pressão tricolor que seguiu se mostrando firme ofensivamente e construindo jogadas de ataque. Quatro minutos após o primeiro gol, Sornoza voltou a demonstrar a sua técnica e, em bela jogada, infiltrou a área vascaína e cruzou para Henrique Dourado, sozinho, completar para as redes e correr para o abraço. Com o placar negativo, o Vasco, perdido em campo, ainda apostava em esporádicas jogadas de bola parada, mas não foi o suficiente.

Vasco erra muito e o Flu amplia para selar a vitória

A volta dos times para o segundo tempo não demonstrou mudanças, ao menos inicialmente. O Vasco, apesar das mudanças feitas com as entradas de Éderson e Guilherme Costa, ainda perdia o jogo no meio campo. O Flu, que manteve a mesma equipe, seguia com o domínio da partida e com o controle da bola.

Mas, isso durou pouco tempo, com a mudança na maneira de jogar imposta por Cristóvão Borges, o time da colina passou a chegar com mais frequência e logo aos 5' viu nos pés de Guilherme Costa, a oportunidade de diminuir o marcador, mas, a finalização parou na cabeça do lateral Lucas.

Três minutos depois, mais uma oportunidade cruz-maltina, desta vez com Thalles, que finalizou por cima após receber bom passe de Andrezinho. O Flu, entretanto, seguiu agredindo o adversário as chegadas em velocidade de Scarpa e Lucas, todas sem sucesso.

Vendo o seu adversário ter mais oportunidades em campo, Abel Braga tratou de mexer em seu time e sacou Sornoza para colocar em campo o jovem volante Luiz Fernando, visando aumentar a marcação no meio campo. Além de Sornoza, Lucas e Wellington também foram substituídos, estes dois, porém, devido ao cansaço.

Com o Vasco se lançando ao ataque, restou ao Fluminense explorar os contra-ataques. Desta forma, aos 35', Gustavo Scarpa recebeu em velocidade, rolou para Marcos Júnior que finalizou bonito na saída de Marcos Júnior liquidando a fatura e quebrando o jejum tricolor frente ao Vasco. O Flu ainda teve a oportunidade de ampliar, mas viu a trave e Martín Silva salvarem o Vasco mais uma vez.