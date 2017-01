Sornoza comemora vitória em primeiro clássico e agradece apoio da torcida

Google Plus

Rep. Sornoza

O Fluminense venceu o Vasco pela primeira rodada do Campeonato Carioca, na tarde deste domingo (29), no Engenhão. O meia Junior Sornoza foi um dos destaques da vitória tricolor e deu assistência para Henrique Dourado marcar o segundo gol do jogo após bela jogada individual driblando dois marcadores cruzmaltinos.

"Muito bem, muito tranquilo. Jogar um clássico e ganhar, estou muito contente por isso", disse Sornoza após o fim do jogo sobre a experiência de jogar seu primeiro clássico carioca.

O Fluminense não vencia o Vasco pelo Campeonato Carioca desde a final da Taça Guanabara de 2012, quando venceu por 3 a 1. Curiosamente, o técnico na época também era Abel Braga. Sornoza revelou que antes da partida o treinador falou que era fundamental a vitória para encerrar o jejum.

"Olha, estou muito contente. O professor (Abel Braga) antes do início da partida falou que tinha muito tempo que não ganhava do Vasco e estamos contentes com o rendimento da equipe", afirmou.

Sornoza foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada de Luiz Fernando e teve boa participação no jogo, tendo iniciado a jogada do primeiro gol e dando assistência para Henrique Dourado no segundo. O meia foi aplaudido pela torcida.

"Muito bom, é importante essa confiança da torcida e espero seguir tendo mais minutos com o treinador", finalizou.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 16h30 (de Brasília), contra o Resende, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Com a vitória sobre o Vasco, o Tricolor é o líder do Grupo C.