Abad elogia equipe após vitória e admite corrida para voltar a Edson Passos

(Foto: Divulgação/Pedro Abad)

O presidente do Fluminense, Pedro Abad, concedeu entrevista após a vitória tricolor por 3-0 no duelo contra o Vasco na partida que marcou a estreia tricolor no Cariocão 2017. Abad demonstrou estar satisfeito com o resultado e, após elogiar a equipe e o trabalho feito por Abel Braga, comentou sobre a 'corrida contra o tempo' para voltar a mandar os jogos em Edson Passos.

"Começo excelente, o time foi muito bem. Time com velocidade, competitividade, enfim, correndo os 90 minutos e o resultado apareceu. Um começo muito bom, contra o Criciúma também já tinha sido. Estão todos de parabéns, agora é manter a pegada e pegar o Resende. " - comentou Abad que aproveitou para valorizar o esforço da equipe que, segundo o mesmo, correu os 90 minutos.

"É o que sempre falamos, quando um time se dispõe a ser competitivo, quando nós montamos um elenco que está disposto a correr o tempo inteiro, o resultado aparece, é inevitável" - afirmou o dirigente. Outro ponto de destaque na entrevista do presidente tricolor ficou por conta de Edson Passos, casa do Fluminense com a ausência do Maracanã.

Com as chuvas do início do ano, o estádio do América sofreu e teve sua cobertura destruída. "Próximo jogo contra o Resende jogaremos em Moça Bonita e estamos correndo contra o tempo para que no dia 12 já possamos mandar o jogo lá em Edson Passos. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas a tendência é que a gente consiga chegar no dia 12 e jogar" - afirmou o esperançoso Pedro Abad.

Com relação ao começo da equipe, após as vitórias contra Criciúma e Vasco, Abad comentou: "É um começo interessante pois tinha um tempinho que não ganhávamos do Vasco, enfim, é sempre animador começar com vitória em clássico, mas temos que entender que é o começo de temporada aqui e lá. Com determinação e trabalho iremos longe".

O Fluminense volta à campo na quarta-feira (01) quando recebe o Resende em Moça Bonita às 16:30.