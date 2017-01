Abel admite satisfação com a vitória e elogia clima no Fluminense

Google Plus

(Foto: Nelson Perez/FluminenseFC)

Após vencer o Vasco na estreia do Cariocão 2017, Abel Braga concedeu entrevista coletiva na qual admitiu estar satisfeito com a vitória. O treinador também comentou a entrada do jovem volante Luiz Fernando e a belíssima atuação dos equatorianos Orejuela e Sornoza.

"A minha satisfação é igual a do torcedor, não tenha dúvida disso. Hoje fez muito calor, jogamos na terça-feira e o Vasco não. Cumprimos muito o que combinamos e ver o torcedor pulando na arquibancada foi muito bom. Mas, não vamos sair daqui achando que está tudo bem, erramos muito até os 20 minutos do primeiro tempo. Contra o Criciúma, viramos o jogo, coisa que não acontecia no ano passado. E hoje melhoramos após os 20 minutos que não fomos bem" - comentou Abel.

Outro ponto citado na entrevista de Abel foi a mudança defensiva da equipe. Na partida frente ao Criciúma, ficou evidenciada a dificuldade de marcação no jogo aéreo, dificuldade esta que não esteve presente na partida deste domingo, fruto de uma mudança na maneira de marcar estas jogadas.

"Não levamos gols, tivemos 11 escanteios contra. O Vasco é o time que mais aproveita a bola parada no Brasil, então, o nosso aproveitamento foi quase 100%. Futebol tem dessas coisas. Tiramos um peso dos 10 jogos sem vitória contra o Criciúma. Hoje fizemos coisas interessantes, quem entrou foi bem" - afirmou.

Por fim, Abel comentou as atuações de Luiz Fernando e da dupla equatoriana, demonstrando estar satisfeito com o clima nos vestiários. "Queria ver ainda o Luiz Fernando, vi logo em um clássico contra dois meias fantásticos como o Nenê e o Andrezinho. Estamos formando um coletivo forte e, a partir daí, as individualidades vão aparecer. O Orejuela foi fantástico, o Sornoza foi bem, a relação humana está muito bem e isso para mim é tudo. Eu encontro um grupo feliz e não deixará de ser assim nas derrotas" - concluiu.