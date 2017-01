Scarpa elogia atuação da equipe e destaca determinação para manter o ritmo

Gustavo Scarpa e Marcos Junior comemoram o gol que selou a vitória contra o Vasco. (Foto: Divulgação/Fluminense).

O Fluminense estreou no Campeonato Carioca na tarde deste domingo (29) com uma vitória expressiva sobre o rival Vasco da Gama. Um dos melhores em campo pelo tricolor, o meia Gustavo Scarpa ressaltou a importância de levar a melhor em um clássico logo no início da temporada. Scarpa também destacou a necessidade da equipe manter o mesmo ritmo pelo restante do campeonato.

"Começamos muito bem. Iniciar o campeonato carioca vencendo um clássico é extremamente importante. Espero que a gente não se acomode com o resultado e mantenha o ritmo para o resto do campeonato. De nada vai adiantar essa vitória se na quarta-feira a gente não impor nosso ritmo contra o Resende, não ganhar de novo. Então a gente já tem que deixar de lado essa vitória e focar no próximo jogo."

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada, o jogador aproveitou para enaltecer a boa atuação coletiva da equipe, frisou que o placar poderia ter sido maior e fez uma ressalva ao trabalho feito pelo técnico Abel braga.

"Acho que a gente deu menos espaço na defesa, o Vasco acabou se expondo muito, e a gente com um time rápido na frente aproveitou os contra ataques e matamos a partida. Poderia ter sido um placar mais extenso, acabamos perdendo boas chances. Mas a equipe tá de parabéns pelo o que apresentou, foi um excelente resultado. O futebol pode mudar muito rápido, precisamos de foco e determinação para manter o ritmo em todos os jogos. Os dois últimos anos foram complicados em relação aos clássicos. Algumas vezes jogamos bem mas não vencemos. O Abel chegou para tentar dar um padrão tático pra gente, acredito que ele conseguiu, a galera ta comprando a ideia, acho que a gente fez por merecer essa vitória." Finalizou Scarpa.