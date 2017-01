Henrique Dourado afirma que gol não foi um ''cala a boca'': ''Temos que evoluir com as críticas''

Jogador não marcava desde agosto de 2016 (Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.)

Autor de um dos gols da vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Vasco, o atacante Henrique Dourado teve uma tarde especial neste domingo (29). Após fraco desempenho na última temporada, onde marcou somente dois gols em 14 jogos, o atacante estava desprestigiado nas Laranjeiras. Nesse ano, chegou a ser sondado por três clubes, mas permaneceu sob a confiança de Abel, que o escalou como titular nos dois primeiros jogos da temporada.

Agora com a camisa 9, Henrique Dourado espera ter mais sequência em 2017. Sobre seu gol, fez questão de enaltecer seus companheiros de time, principalmente o equatoriano Sornoza, que lhe deu a assistência:

''Glorificar a Deus por ter feito um gol, numa bela jogada do Sornoza. Mas hoje não só eu estou de parabéns, mas como toda a equipe. O empenho de todos foi fundamental. Manter os pés no chão, trabalhar firme no dia a dia para que a gente possa evoluir ainda mais'', afirmou.

Questionado se o gol deste domingo foi para ''calar a boca'' do torcedor, Henrique Dourado adotou tom ameno e negou, dizendo que tem que evoluir com as críticas.

''Acredito que não. Foi para mim mesmo, para dar mais confiança, meus companheiros vem me passando muito isso, o próprio Abel. Acho que não é bem essa a palavra que tem que se usar ‘’calar a boca do torcedor’’ não. Acho que pelo contrário, temos que evoluir com as criticas não se abater com elas. É usa-las para que a gente possa levar para o lado positivo, eu procuro fazer isso na minha vida profissional. Espero que daqui pra frente possa surgir mais oportunidades.''

Por fim, Henrique Dourado elogiou o técnico Abel Braga e comentou sobre a influência de ter realizado uma pré-temporada completa pelo Flu, já que ele havia chegado ao clube no meio do ano passado.

''A confiança dele é de suma importância. Não só para mim, mas para todo o grupo, ele tem sido um cara fundamental. Eu sei que tenho muito a mostrar aos meus companheiros. Espero que não só eu, mas a equipe toda venha conquistar mais vitórias, que traz mais confiança. A pré-temporada é importante para todo atleta, e esse ano tive a felicidade de fazer, junto com meus companheiros e isso é fundamental. Por mais que a gente sofra no começo e trabalhe em cima de criticas, nosso grupo está bastante focado e o técnico tem passado muita confiança para a gente e nós estamos assimilando aquilo que ele vem pedindo. Agora é hora de colher os frutos que nós plantamos'', encerrou Dourado.