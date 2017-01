Marcos Júnior elogia atuação do Flu, revela pedido de Abel e pede cautela: "Foi só o primeiro jogo"

Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C

Na estreia do Campeonato Carioca 2017, o Fluminense derrotou o Vasco por 3 a 0, na tarde deste domingo (29), no Engenhão. Autor de um dos gols, o atacante Marcos Júnior entrou no segundo tempo, aos 30 minutos, e finalizou a partida marcando o terceiro e último gol para o Tricolor.

Questionado sobre a atuação do time em campo, Marcos Júnior ressaltou a importância do foco do time dentro dos gramados: “O jogo foi bom, a equipe se comportou muito bem no primeiro e no segundo tempo, eu acho que nossa equipe estava focada desde o começo e graças a Deus a gente saiu com o resultado positivo, afirmou.

Satisfeito com a vitória do Flu, Marcos Júnior se mostrou feliz pelo resultado, mas cauteloso por ser somente o primeiro jogo: “A gente esperava jogar bem né, do jeito que a gente estava treinando na semana, mas acho que nesse momento a gente tem que ter o pé no chão, porque ainda foi só o primeiro jogo do Carioca e conquistar mais coisas aí pela frente.”

No início da temporada Marcos Júnior prometeu muito esforço para achar seu espaço no time titular. Jogador é muito grato ao técnico Abel, pois foi ele quem o puxou da base para o profissional. “O Abel sempre fala para eu entrar e decidir, e graças a Deus eu pude entrar e fazer o terceiro gol.”