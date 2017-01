Atacante Pedro sofre entorse no tornozelo, mas não preocupa departamento médico

Foto: Nelson Perez/ Fluminense FC

Na tarde desta segunda-feira (30), enquanto os titulares realizavam treino regenerativo após vitória contra o Vasco na primeira rodada do Campeonato Carioca, os reservas faziam um forte trabalho no CT Pedro Antônio. No decorrer da atividade, o atacante Pedro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e precisou ser atendido imediatamente.

No entanto, a situação do jogador não preocupa. Após exames, foi diagnosticado que não há nenhuma fratura ou lesão mais séria, apesar do inchaço no local. O camisa 32 começará a fazer tratamento com a fisioterapia do clube a partir da manhã desta terça-feira no CT.

Ainda não se sabe se Pedro terá condições de ficar à disposição de Abel Braga para o confronto diante do Resende, quarta-feira, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca.

Pedro é advindo da base e reserva imediato de Henrique Dourado. O Flu volta a treinar na manhã desta terça-feira visando preparação para a segunda rodada da Taça Guanabara.