Embalado por vitória em clássico, Fluminense recebe Resende pelo Campeonato Carioca

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca a ser disputada no estádio de Moça Bonita, em Bangu, Rio de Janeiro.

Embalado pela vitória tranquila frente ao Vasco na sua primeira partida no Campeonato Carioca 2017, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (1°) às 16h30 para encarar o Resende, que ficou no empate frente ao Volta Redonda em sua estreia, no estádio de Moça de Bonita, casa do Bangu.

Após vencer o Criciúma na estreia da Primeira Liga e bater o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, o Tricolor das Laranjeiras conta com a presença de sua torcida para bater o Resende, que aposta nos gols do experiente Jhulliam, principal nome do time para esta temporada, para voltar a surpreender e conquistar sua primeira vitória na competição.

Flu deverá manter o mesmo time

A incontestável vitória por 3-0 trouxe à Abel Braga uma vantagem, poder repetir o time na sequência da competição. Com os três setores em pleno funcionamento e tendo no banco de reservas jogadores "coringas", o treinador deverá manter o elenco para a partida desta quarta.

A única preocupação, no entanto, está no banco de reservas. Após o treino desta segunda-feira, o atacante Pedro - que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor na partida contra o Criciúma - sofreu um entorse no tornozelo e não irá para a partida. O jogador saiu carregado de campo, entretanto, após a realização de exames, não fora constatada uma lesão, apesar do inchaço no seu pé.

O atacante Wellington, autor do gol que abriu o marcador contra o Vasco, concedeu entrevista nesta terça-feira e comentou sobre a partida contra o Resende: "Todo jogo vai ser difícil, não tem jogo fácil. Botafogo perdeu para o Madureira. Temos que entrar em campo como se fosse uma final, vai estar muito calor, mas estamos acostumados. Temos que dar o nosso melhor para sair com a vitória"

O jogador também comentou sobre a adaptação dos equatorianos, fundamentais para este bom começo de temporada do clube. Para Wellington, apesar do idioma e das diferenças de cada um, ambos serão muito úteis para o tricolor. Devido a sua experiência no futebol espanhol, o atacante é o que mais possui contato com ambos e afirma estar feliz em poder ajudá-los.

Leandrão pede foco total no Fluminense

Vendo seu setor ser criticado após o empate contra o Volta Redonda, o atacante Leandrão tratou de mudar o foco da equipe e aposta em uma crescente de sua equipe com o decorrer da competição. O Gigante do Vale chegou a ficar na frente do placar por duas vezes, mas não conseguiu conter o Voltaço no clássico do Sul Fluminense.

"Foi um jogo difícil, mas ficamos duas vezes na frente do placar e não poderíamos ter vacilado. Infelizmente por descuidos nossos sofremos dois gols. Mas não acabou, é apenas o começo. Vamos trabalhar, pois quarta-feira temos mais um jogo difícil" - afirmou Leandrão, já dando ênfase na partida contra o Fluminense.

O treinador da equipe, Ademir Fonseca, também falou da partida contra o Volta Redonda e da necessidade de mudar o foco para o Fluminense: “Não há tempo de lamentações. A partida contra o Volta Redonda já passou. Agora temos um difícil compromisso contra o Fluminense que venceu jogando muito bem contra o Vasco. Precisamos nos preparar para a partida” - concluiu.