Fluminense recusa proposta oficial do Ajax por atacante Richarlison

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Fluminense não tem interesse em vender o atacante Richarlison. O clube vem recusando propostas de clubes nos últimos dias. A maior até agora veio do Ajax, que ofereceu nove milhões de euros, certa de R$ 30 milhões. No entanto, a oferta foi recusada pela direção tricolor, que ver no jogador o potencial para valer ainda mais no futuro.

Richarlison foi contratado por cerca de R$ 10 milhões junto ao América-MG, em janeiro de 2016. O atacante, de 19 anos, tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2020. O Tricolor Carioca detém 50% dos direitos do atacante.

Em sua primeira temporada pelo Fluminense, Richarlison sofreu uma fratura no pé esquerdo e teve de ficar de fora do Campeonato Carioca. Após o mau momento, iniciou como titular no Campeonato Brasileiro, ao lado de Fred.

Apesar de mesclar boas atuações com jogos irregulares, o atacante foi convocado por Rogério Micale e é o principal destaque da campanha da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, no Equador.

No total, o atacante soma 33 partidas, sendo 19 como titular, e quatro gols, todos marcados no Campeonato Brasileiro. O jovem deverá ser usado mais vezes por Abel Braga em 2017, que já manifestou o interesse.