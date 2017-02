Renato Chaves destaca vitória e vibra por salvar bola em cima da linha no fim: "Para mim foi um gol"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense venceu o Resende, na tarde desta quarta-feira (1), pelo placar mínimo em belo gol de Gustavo Scarpa no segundo tempo. Mas, a defesa foi importante mais uma vez e, entre eles, vale destacar Renato Chaves, que salvou uma bola em cima da linha aos 42 minutos da etapa final. O zagueiro considera que fez um gol ao salvar aquela bola e garantir a vitória.

"Para mim ali foi um gol né? Ajudar o time a conquistar a vitória, isso foi importante para mim. Estamos ali para fazer o serviço, se for presenteado com um gol está bom, mas o importante é sair mais uma vez sem tomar gol", disse.

Diferente da atuação no último domingo (29) contra o Vasco, o Fluminense sentiu cansaço no final do jogo e terminou a partida levando pressão do Resende. Entretanto, o zagueiro Renato Chaves atribui isso ao pouco tempo de descanso e preparação no intervalo de um jogo ao outro.

"Acho que também teve dificuldade porque saímos do clássico tem dois dias, se recuperar para pegar um jogo desse 16h30 da tarde em Bangu é difícil, a gente sabe que o rendimento não vai ser o mesmo do clássico, estamos mais cansados. Hoje deu para ganhar, o importante é isso. Tem dia que não vamos jogar bem, mas o importante é a vitória", explicou.

Apesar da atuação abaixo do que foi visto no clássico contra o Vasco, Renato Chaves destacou a vitória como importante. Foi a terceira seguida do Fluminense no ano e a segunda no Campeonato Carioca, o que garantiu a liderança isolada do grupo.

"O importante é a vitória. É começo de temporada, pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro, acho que na minha opinião nós corremos bastante", finalizou.

O Fluminense retorna a campo no próximo domingo (5), contra a Portuguesa, em Los Larios, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Tricolor é o líder do Grupo C com seis pontos em dois jogos disputados.