Fluminense vence Resende e conquista terceira vitória seguida no ano

INCIDENCIAS: 2ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA 2017, JOGO REALIZADO NO ESTÁDIO MOÇA BONITA, EM BANGU, NO RIO DE JANEIRO.

Na tarde desta quarta-feira (1), o Fluminense venceu o Resende por 1 a 0, em Moça Bonita, e conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca - a terceira no ano. O gol da vitória foi marcado por Gustavo Scarpa no segundo tempo.

No primeiro tempo, o Fluminense teve mais a posse de bola mas não conseguiu finalizar ao gol. Já no segundo tempo, o Resende voltou mais ofensivo e a partida ficou mais aberta. O Resende buscou o empate até o fim, mas o Flu se fechou e arrancou a vitória.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta a Portuguesa, em Los Larios, no domingo (5), às 19h30 (de Brasília). Já o Resende visitará o Vasco, em São Januário, no mesmo dia, às 17h.

Fluminense tem a posse de bola, mas finaliza pouco

Desde o início da partida o Fluminense teve mais a posse de bola. Entretanto, o time de Abel Braga não conseguia furar a fechada defesa do Resende, que por sua vez tentou jogar no contra-ataque, mas sem sucesso.

Aos 13 minutos aconteceu o lance mais polêmico do jogo quando Henrique Dourado foi derrubado na área, mas o árbitro deu simulação. O jogo ficou mais animado e mais corrido após a parada técnica aos 20 minutos, porém mesmo assim o Fluminense não conseguiu levar perigo ao gol de Arthur.

Scarpa faz golaço, Renato Chaves salva no fim e Flu vence a terceira seguida no ano

O Resende voltou diferente para o segundo tempo. A entrada de Robinho no lugar de Kiros deu mais velocidade ao time, que por outro lado passou a dar mais espaços para o Fluminense. Se o time tricolor tinha dificuldade de furar a defesa, a genialidade do camisa 10 apareceu para abrir o placar em finalização de fora da área. Belo gol de Gustavo Scarpa, Flu na frente.

O Fluminense se fechou no resto da partida para tentar o contra-ataque, mas nem mesmo as entradas de Lucas Fernandes e Marcos Junior ajudaram. O Resende pressionou em busca do empate. Marcel acertou o travessão aos 19 minutos, porém o Flu respondeu na mesma moeda com Wellington aos 29.

Mas a melhor chance do Resende surgiu aos 42 minutos, quando após bola levantada na área, o goleiro Júlio César saiu mal e deixou a meta exposta, mas Renato Chaves tirou a finalização em cima da linha e garantiu a vitória do Fluminense.