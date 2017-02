Autor do gol tricolor, Gustavo Scarpa cita a importância da invencibilidade: "Dá confiança"

Foto: Luis Miguel/VAVEL

Na tarde desta quarta-feira (01), o Fluminense entrou em campo pela segunda rodada da Taça Guanabara diante do Resende, no estádio Moça Bonita, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Após a boa vitória diante do rival Vasco no final de semana por 3 a 0, a expectativa entre os tricolores era a melhor possível. E, o Flu bateu o Resende por 1 a 0 com um belíssimo gol de Gustavo Scarpa. Apesar do placar magro, a vitória fez com que o Tricolor mantivesse os 100% de aproveitamento no início desta temporada.

Autor do gol tricolor, o camisa 10 Gustavo Scarpa falou sobre a importância de iniciar o ano bem, dando confiança aos jogadores, comissão técnica e à torcida.

"É bom começar o ano com três vitórias, isso dá mais confiança pra competição. A equipe está bem e espero que a gente continue com as boas atuações mas principalmente com os bons resultados", disse.

Em entrevista, o técnico Abel Braga declarou seu descontentamento com a partida realizada. No entanto, Gustavo Scarpa amenizou, reiterando a importância do resultado positivo.

"O campo de hoje estava muito pesado. Claro, para os dois time. Mas o campo do Engenhão estava muito bom e isso deixou o jogo fluir. Não criamos tantas oportunidades, mas nos empenhamos. O importante é que o resultado apareceu. Se tivéssemos jogado bem e perdido, ninguém iria lembrar disso", finalizou o camisa 10.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (05), contra a Portuguesa, em Volta Redonda, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca.