Destaque no início de temporada, Orejuela exalta grupo do Flu: "Uma família muito unida"

Orejuela tem sido destaque no Fluminense. (Foto: Luis Miguel/VAVEL Brasil)

Contratado no meio do ano passado junto ao Independiente del Valle, o equatoriano Jefferson Orejuela só pôde atuar nesta temporada pela equipe do Fluminense. Assim como muitos outros jogadores estrangeiros, a adaptação poderia ser um problema para o volante. Porém, pelo desempenho que o jogador tem mostrado nas partidas, Orejuela parece muito à vontade no Brasil.

Entrevistado pela VAVEL Brasil após a vitória por 1 a 0 contra o Resende nesta quarta (1º), o volante, que foi titular em todas as três partidas disputadas pelo time tricolor até agora, comentou sobre sua adaptação e o bom futebol que vem exibindo no clube. Com um aproveitamento de 100% em passes, Orejuela acertou todos os 85 que tentou, somados os jogos contra Vasco e Resende no Campeonato Carioca.

"É um grupo muito unido, uma família muito unida, isso é o primordial. Assim o grupo trabalha da melhor maneira, e isso é fruto dessas três partidas que fizemos. Venho trabalhando para isso desde a minha ex-equipe, o Independiente, quando estou na seleção também, e agora no Fluminense. Iremos seguir trabalhando da melhor maneira, não vamos descansar para continuarmos com esse desempenho durante as partidas."