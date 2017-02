Orejuela: líder em passes certos e peça-chave no esquema de Abel Braga

Foto: Luis Miguel/VAVEL Brasil

Volante moderno que marca bem, se antecipa ao adversário e sabe sair jogando. Orejuela é uma definição perfeita de modernidade no meio-campo do Fluminense. Com apenas três partidas no ano, o camisa 18 encantou os torcedores e o técnico Abel Braga.

No primeiro jogo do ano, contra o Criciúma pela Primeira Liga, Orejuela e Douglas se revezaram como primeiro volante em alguns momentos da partida. Mas para o clássico contra o Vasco, o técnico Abel Braga conseguiu aperfeiçoar o esquema 4-1-4-1, deixando o equatoriano fixo como primeiro volante e parece ter achado o esquema certo para o Fluminense.

"Orejuela deu show. Deu show de primeiro volante. Falei que não gostaria de usar o Douglas como primeiro volante, a não ser em situação de jogo. Eu tiraria 65% da capacidade dele", explicou Abel Braga após a vitória sobre o Vasco no último domingo (29).

Orejuela esteve perfeito nos jogos contra o Vasco e Resende - o volante também foi muito bem contra o Criciúma. Nas três partidas, combinou 137 passes e não errou um. O camisa 18 equatoriano funcionou bem como primeiro volante e deu mais liberdade para Douglas avançar.

"Venho trabalhando para isso desde a minha ex-equipe, o Independiente, quando estou na seleção também, e agora no Fluminense. Iremos seguir trabalhando da melhor maneira, não vamos descansar para continuarmos com esse desempenho durante as partidas", disse Orejuela após a vitória sobre o Resende.

Com as contratações dos equatorianos Orejuela e Sornoza, além das saídas de Cícero (emprestado ao São Paulo) e Pierre (opção técnica), o meio-campo do Fluminense ficou mais jovem. Apesar de ambos terem 23 anos, o volante é mais velho por alguns meses de diferença. Com o time mais jovem e com mais mobilidade, Abel Braga tem um time bastante promissor em mãos.

Após vencer o Resende e conquistar a terceira vitória seguida no ano, o Fluminense retorna a campo no domingo (5), contra a Portuguesa, às 19h30 (de Brasília), em Los Larios, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.