Pedro Abad confirma acerto com nova fornecedora em reunião do Conselho Deliberativo

(Foto: Bruna Alvarado/VAVEL)

O Fluminense está muito próximo de anunciar uma nova fornecedora de materiais esportivos. Na noite desta quinta-feira (2), na primeira reunião do Conselho Deliberativo no ano, ocorrida nas Laranjeiras, o presidente Pedro Abad confirmou a conselheiros o acerto do clube com uma nova empresa, porém não citou nome, mas confirmou que a busca por uma substituta da Dryworld tinha chegado ao fim.



A maior especulação é que seja a Under Armour, que já estava sendo tudo negociado, a expectativa é que a fornecedora seja anunciada nos próximos dias. O contrato ainda não foi assinado, mas somente questões burocráticas separam a assinatura que terá validade de 3 anos. Apesar do acerto, o clube só terá um novo uniforme em maio, na disputa do Campeonato Brasileiro. A empresa norte-americana tem contrato de exclusividade com o São Paulo no Brasil até abril.



Durante a temporada de 2016, o Fluminense teve problemas na questão de fornecimentos de materiais para ao seu time profissional. No início, a reclamação era em relação à entrega de materiais, seja para as lojas ou para o uso do próprio clube. O departamento de futebol profissional recebeu todas as 20 mil peças previstas em contrato. Mas, as outras 30 mil, base e esportes olímpicos, não foram entregues. As categorias de base do Flu, como por exemplo o time de vôlei feminino, atuam até os dias de hoje com os uniformes da Adidas de 2015. Além disso, nos últimos seis meses o Flu não recebeu os valores referentes as parcelas de patrocínio no valor de 1 milhão de reais.



Por conta disso, o Tricolor procurou os canadenses e pediu a rescisão do contrato que foi aceita. A logomarca da empresa já foi até retirada do site oficial do Fluminense. Agora a diretoria tricolor entrarão com processo contra a matriz da empresa, que tem a sede no Canadá. Na ação, o jurídico do Tricolor irá cobrar o valor de todo o contrato, que ultrapassa os 50 milhões de reais, a multa por quebra de contrato e mais um valor por perdas e danos. Segundo os dirigentes a ação deve ultrapassar os 100 milhões de reais.