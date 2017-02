Diego Cavalieri não se recupera e será desfalque contra Portuguesa-RJ

Foto: Mailson Santana/ Fluminense FC

O Fluminense só volta a campo pelo Campeonato Carioca no próximo domingo (5), mas, após o treino desta sexta-feira, o técnico Abel Braga disse que o goleiro Julio Cesar segue na equipe titular. Isso porque Diego Cavalieri não se recuperou de uma entorse no tornozelo direito devido uma dividida no clássico diante do Vasco da Gama.

"Ele não está recuperado, nem treinou. Está fora. Creio até que para semana que vem é complicado. Tanto ele como o Pedro e o próprio Norton, que foram contusões de articulação, tornozelo e joelho, não estão prontos. Fiquei extremamente satisfeito com a atuação do Julio César", afirmou Abel Braga.

Após vencer o Resende no meio da semana, Abel declarou em entrevista coletiva que mesmo com o resultado positivo não estava satisfeito com o desempenho da equipe durante a partida.

"O torcedor pode ter certeza de que eles tomaram uma dura, mas com coisas muito boas. Por exemplo, o Ademir Fonseca tentou preparar uma armadilha para a gente com o atacante. Abria ele pro lado, botou aquele altão centralizado para ganhar a primeira bola, deixava o Lucas sair pra aproveitar uma roubada de bola. Com um minuto, o Lucas percebeu e eu mandei ele ir do mesmo jeito, mas pedi atenção para o Renato Chaves. Isso mostra confiança no zagueiro, confiança dos companheiros, mais um jogo sem sofrer gol. Novamente a defesa teve uma boa atuação. Num geral, acho que lateralizamos muito. Era para ser mais vertical", finalizou.

O Fluminense entra em campo contra a Portuguesa-RJ no próximo domingo (5), no estádio Los Larios, em Xerém, às 19h30, horário de Brasília.