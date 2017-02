Jogo Portuguesa-RJ x Fluminense ao vivo hoje pelo Campeonato Carioca 2017

Atualiza o conteúdo

O técnico Abel Braga confirmou que o goleiro Diego Cavalieri e o atacante Pedro continuam se recuperando de uma entorse no tornozelo direito e estão de fora da partida contra a Portuguesa-RJ.

TRIO DE ARBITRAGEM: Pathrice Wallace Correa Maia, auxiliado por Gabriel Conti Viana e João Luiz Coelho de Albuquerque.

Compatriota de Junior Sornoza, o outro meia equatoriano Jefferson Orejuela também tem encantado a todos, principalmente o técnico Abel Braga. Com boa saída de jogo e ótimo aproveitamento nos passes (96% de aproveitamento em três jogos), o volante caiu nas graças da torcida e virou peça-chave no meio-campo.

FIQUE DE OLHO: O meia Romarinho tem sido o destaque da Portuguesa-RJ neste Campeonato Carioca. O meia é o artilheiro da equipe e anotou três dos cinco gols que o time marcou na competição.

FIQUE DE OLHO: O meia equatoriano Junior Sornoza vem encantando a todos desde que chegou ao Fluminense. Com boas atuações, o camisa 20 já deu duas assistências no Campeonato Carioca, mas ainda busca o primeiro gol com a camisa tricolor.

A maior invencibilidade do confronto também pertence ao Fluminense, entre 1962 e 1978. Foram 26 jogos, com 22 vitórias e 4 empates a favor do Tricolor. Atualmente, em anos, o Flu defende uma invencibilidade maior (35 anos), entretanto, disputou menos jogos contra a Portuguesa-RJ neste período (apenas dez).

O Fluminense não perde para a Portuguesa-RJ desde 1982, quando perdeu por 2 a 1. Desde então, foram apenas dez confrontos e o Flu venceu todos.

O primeiro confronto na história aconteceu em 1935 e o Fluminense venceu por 7 a 1, mas essa não é a maior goleada do confronto. Em 1936 o Flu venceu por 10 a 0. A maior goleada da Portuguesa-RJ sobre o Flu aconteceu em 1961, vitória por 4 a 1.

Na história do confronto, o Fluminense leva ampla vantagem. Foram 65 jogos no Campeonato Carioca, com 55 vitórias do Flu, apenas 5 da Portuguesa-RJ e 5 empates. O Flu marcou 174 gols e levou apenas 34.

O último jogo entre Portuguesa-RJ e Fluminense aconteceu em 2006, no estádio de Edson Passos. O Tricolor venceu por 4 a 0, com dois gols de Adriano Magrão e um de Evando e Gabriel Santos.

A situação da Portuguesa-RJ é mais complicada. Com dois empates em dois jogos, o time busca o primeiro triunfo para continuar vivo na Taça Guanabara. Mais um tropeço pode complicar a busca pela classificação.

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos, o Fluminense busca mais uma vitória para se aproximar da classificação e manter o 100% no Campeonato Carioca.

O Fluminense pode garantir a classificação neste domingo, basta vencer a Portuguesa-RJ, torcer por vitória do Vasco e empate entre Volta Redonda e Bangu.

A partida será realizada no estádio de Los Larios, que fica localizado em Xerém. O estádio pertence ao Tigres do Brasil e foi inaugurado em 2009. Tem capacidade para 6,300 torcedores.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Portuguesa-RJ x Fluminense ao vivo, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A bola rola às 19h30 (de Brasília). Fiquem ligados!