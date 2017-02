Fluminense enfrenta Portuguesa-RJ buscando encaminhar vaga à semifinal do Carioca

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 3ª rodada do Grupo C da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2017.

As vitórias diante de Vasco e Resende deixaram o Fluminense em situação tranquila no Grupo C do Campeonato Carioca. Líder com seis pontos, o Tricolor encara a Portuguesa-RJ, terceira colocada e que vem de empates contra Bangu e Volta Redonda. Caso vença, o Flu encaminha vaga às semifinais. A bola rola neste domingo (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Los Larios, em Duque de Caxias.

O último encontro entre Fluminense e Portuguesa-RJ aconteceu pelo primeiro turno do Campeonato Carioca de 2006. Naquela ocasião, o Tricolor não tomou conhecimento e goleou a Lusa por 4 a 0. Adriano Magrão, duas vezes, Gabriel Santos e Evandro marcaram os gols.

No histórico de confrontos pelo Carioca, o Fluminense leva ampla vantagem sobre a Portuguesa-RJ. Ao todo, foram 65 jogos, com 55 vitórias tricolores, cinco empates e cinco vitórias lusitanas. No quesito gols marcados, a supremacia persiste: 174 contra apenas 55.

A arbitragem do duelo fica por conta de Patrício Wallace Maia. Ele terá como auxiliares Gabriel Viana e João Luís de Albuquerque.

Personalidade e atitude: as armas da Portuguesa para surpreender o Flu

Apesar de ainda não ter vencido na competição, o discurso na Portuguesa é de otimismo. Isso porque na rodada passada, a Lusa arrancou um empate heroico fora de casa diante do Volta Redonda. Agora contra o Flu, o técnico Nelson Rodrigues espera ver na equipe a mesma determinação exibida na última quinta-feira:

''Temos que nos impor porque não podemos deixar o Fluminense jogando sozinho e dominando as ações, pois se eles nos acuarem em nosso campo teremos problemas pela qualidade do adversário. Vamos precisar atuar com muita personalidade e com a atitude de um time que pretende conquistar três pontos, o que seria fantástico'', disse

Para o time que vai a campo, o comandante vai manter mesma base utilizada nos últimos jogos, com: Marcelo Moretto, Belarmino, Marcão, Rodrigo Almeida e Diego Maia; Marcinho Pitbull, Muniz, Romarinho, Fabinho e Alan; Edu.

Ainda sem Cavalieri, Abel repete time que bateu o Resende

Empolgado com o bom início de ano, o Fluminense pode encaminhar sua vaga às semifinais do Carioca já nesse domingo. Para isso, basta uma vitória simples. A tarefa pode parecer fácil, mas o técnico Abel Braga alertou para os dificuldades que a Portuguesa pode proporcionar ao Tricolor:

''Nós estamos em um começo de temporada e sabemos que os times de menor investimento começaram a se preparar muito antes. A Portuguesa-RJ vinha jogando em ritmo de competição e vem fazendo um bom ano. Portanto, não podemos facilitar as coisas porque seremos surpreendidos. Temos que jogar em um bom nível, batalhando sempre pela posse de bola e sabendo valorizar ela'', afirmou.

Sem Cavalieri, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito, o Fluminense será, portanto, o mesmo que bateu o Resende, com: Júlio César, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Jefferson Orejuela, Douglas, Junior Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado.