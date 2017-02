Fluminense vence Portuguesa-RJ sem dificuldades e segue 100% na Taça Guanabara

Placar: FLUMINENSE: Henrique Dourado, aos 32 min do 1º tempo, Léo, aos 12, e Gustavo Scarpa aos 42 min do 2º tempo

O estado ruim do gramado devido a forte chuva poderia ter sido um empecilho, mas de nada atrapalhou o Fluminense a vencer a Portuguesa-RJ por 3 a 0, em Los Larios. Henrique Dourado, Léo e Gustavo Scarpa marcaram os gols do confronto. Com o resultado, o Tricolor segue líder do Grupo C com nove pontos ganhos. Já a Lusa desce para a quarta posição.

Esta é a quarta vitória seguida do Fluminense no ano. Venceu o Criciúma por 3 a 2 pela Primeira Liga e engatou mais três triunfos no Estadual, contra Vasco (3 a 0), Resende (1 a 0) e agora Portuguesa-RJ. A Lusa, por sua vez, empatou as duas primeiras rodadas e, portanto, segue sem vencer na Taça Guanabara.

O Fluminense volta suas atenções para a Primeira Liga, onde enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (8), às 19h30. Já a Portuguesa só volta a campo no próximo domingo (12), quando encara o Resende, em Bariri, às 16h30. Ambos os jogos no horário de Brasília.

Qualidade do gramado atrapalha, mas Dourado abre o placar

Devido a forte chuva e o gramado encharcado, a partida, que tinha início marcado para as 19h30, iniciou-se apenas às 20h. Mesmo com os fatores contra, a Portuguesa-RJ não se intimidou e iniciou a partida assustando o Fluminense. Aos três e aos seis minutos, Peterson e Romarinho por pouco não marcaram em chutes de fora da área.

Com jogadores mais técnicos, o Fluminense sofria com o estado do gramado. Por conta disso, usava e abusava das bolas aéreas, fato que facilitava a defesa lusitana. No mais, os visitantes controlavam as ações do jogo, mas encontrava dificuldades em chegar no gol defendido pelo Marcelo Moretto.

Apenas depois da parada técnica que o Tricolor conseguiu levar algum perigo. Aos 25 minutos, Wellington recebeu na frente de Scarpa e mandou para a rede, mas o atacante estava impedido. Aos 32, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Douglas fez a infiltração e cabeceou para o meio. Henrique Dourado, livre, dominou e mandou para o fundo do gol, marcando o seu segundo tento nessa Taça Guanabara.

Após o gol, o Fluminense continuou tomando as rédeas do jogo, enquanto a Portuguesa, que ameaçou nos primeiros minutos, pouco conseguia chegar. Já perto do fim, quase os visitantes ampliaram. Gustavo Scarpa achou Dourado, que finalizou em direção ao gol, mas um jogador da Lusa conseguiu tirar em cima da linha.

Fluminense aumenta ritmo e amplia

Portuguesa e Fluminense voltaram para o segundo tempo e encontraram o gramado em melhores condições, apesar de algumas poças. Com a bola rolando pouco, os chutões ainda eram o recurso mais utilizado pelos times. Superior durante quase todo o primeiro tempo, o Tricolor assustou o gol da Lusa logo aos nove minutos, quando Wellington chutou colocado para fora.

Pouco tempo depois, o Fluminense ampliou o marcador. Dourado dominou no peito, ganhou dos zagueiros e a bola parou nos pés de Wellington. Léo recebeu e soltou a bomba, sem chances para o goleiro Moretto. O lateral, revelado em Xerém, se emocionou bastante com este que foi o seu primeiro gol pelos profissionais.

Após o tento, o panorama continuou o mesmo: o Fluminense tomando a iniciativa enquanto a Portuguesa ficava acuada. Diante disso, o técnico da Lusa mexeu e colocou a equipe mais ofensiva. Assim, os mandantes chegaram pela primeira e única vez no segundo tempo. Aos 32, Romarinho soltou a bomba e obrigou Julio Cesar a fazer boa defesa. No fim, o time dirigido por Abel Braga ainda marcou o terceiro e último gol da noite com Gustavo Scarpa.