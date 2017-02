Léo comemora primeiro gol e relembra problemas do passado: "Me emocionei"

Lateral se emocionou ao marcar o primeiro gol (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Léo chegou ao Fluminense em 2011, no sub-15. Destaque da escolinha do Célio, no campo do Barrinho, o jogador fez um teste na base tricolor e foi aprovado. Magro e atuando no meio de campo, Léo recebeu o apelido de Pelé entre os companheiros.

Bruno Petri, na época treinador das categorias de base do Fluminense, decidiu deslocar o jogador para a lateral. As dificuldades foram surgindo e Léo sentia medo de ser dispensado. Em 2015, o atleta estreou pelos profissionais do Fluminense, porém, com pouca experiência e ainda imaturo, foi emprestado ao Londrina.

No início de 2017 Léo voltou ao Fluminense e, no dia 05 de fevereiro, marcou seu primeiro gol pelos profissionais, contra a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Carioca. O menino da família pobre se ajoelhou após ver a bola estufar a rede e chorou. Um choro sincero. Lembrou da época em que morava com os sete irmãos numa pequena casa em São João de Meriti e as goteiras que tiravam os sonos.

Na tarde dessa segunda-feira, a equipe Tricolor se reapresentou no CT Pedro Antonio e Léo foi o escolhido para falar com a imprensa. Muito feliz com o gol e a vitória, o lateral comentou sobre a emoção e o carinho de Abel.

Confira na íntegra a coletiva:

- O gol

“No momento que fiz o gol, me veio as lembranças difíceis que eu passei até chegar àquele momento, graças a Deus. As dificuldades vêm lá de trás. Não tinha dinheiro de passagem, acordava às 4h30 para chegar ao treino. Então me emocionei”.

- Abel

“O Abel passa muita confiança para nós e tem sido muito importante para mim”.

- Titularidade

“Não ter um reserva aumenta a minha responsabilidade, mas, de verdade, eu não tenho nem percebido isso. Tendo ou não um lateral no banco, vou ser sempre o mesmo Léo. Não quero perder a oportunidade que batalhei tanto para conquistar”.