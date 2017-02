Fluminense garante classificação antecipada para semifinal da Taça Guanabara

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense é o primeiro time classificado para a semifinal da Taça Guanabara. Na noite desta segunda-feira (6), Volta Redonda e Bangu ficaram no empate e com isso o Tricolor confirmou a classificação antecipada.

Para garantir a classificação antecipada, o Fluminense precisava vencer a Portuguesa-RJ, torcer por vitória do Vasco sobre o Resende e que Volta Redonda e Bangu empatassem. Para a sorte do Tricolor, tudo fluiu como o planejado. Agora só resta esperar para saber o adversário do Grupo B.

Já classificado com nove pontos e na liderança do Grupo C, o Fluminense enfrenta o Bangu, domingo (12), em Los Larios, às 17h (de Brasília). Antes, o Tricolor tem compromisso na Primeira Liga, contra o Internacional, quarta-feira (8), em Porto Alegre.