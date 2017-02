Marquinho celebra bom início de temporada e relembra espírito do 'Time de Guerreiros'

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O início de temporada do Fluminense tem sido animador não apenas para os torcedores. O meia Marquinho, jogador tido como sinônimo de garra pela torcida, também elogiou o bom momento da equipe e relembrou o espírito do "Time de Guerreiros" que fez história ao escapar do rebaixamento em 2009.

De maneira surpreendente, Marquinho retornou ao Fluminense em meados do ano passado e participou do péssimo segundo semestre da equipe. "Foi vergonhoso para a gente o que aconteceu no fim do ano passado. Um constrangimento, o constrangimento que a gente fez o torcedor passar sem vencer dez jogos, podendo ir para a Libertadores, realmente foi uma coisa que a gente não merecia, nem o torcedor, nem ninguém" - afirmou.

Já em 2017, com novo comandante e a reformulação do elenco, Marquinho vê vantagens em um elenco jovem e assume a responsabilidade como veterano. "É legal. Os meninos tem mostrado um caráter incrível. O importante para o grupo se dar bem é o caráter. Todos aqui se dão bem, não tem trairagem, como a gente fala no mundo do futebol. É diferente para mim trabalhar com tantos garotos, é uma coisa nova, sempre trabalhei com jogadores mais experientes, tomava mais dura que qualquer outra coisa. Eu tento passar essa experiência para eles para que a gente possa se ajudar em campo, colocar toda essa alegria dentro de campo"

Apesar de ser velho conhecido de Abel Braga, Marquinho iniciou a temporada no banco de reservas. O jogador, no entanto, participou de três dos quatro últimos jogos, marcando um gol. Na partida desta quarta-feira contra o Internacional, o camisa 77 aproveitará o descanso dado a alguns jogadores e voltará ao time principal.

O jogador, no entanto, afirma trabalhar para aproveitar estas oportunidades. "Esse é o intuito. Pegar essa oportunidade e aproveitar ao máximo. A gente tem um grupo bom, alguns jogos até a gente demonstrou que o pessoal que sai do banco dá um diferencial em campo e a gente acaba saindo com a vitória, então é importante esse rodízio também para dar confiança para todo mundo".

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira às 19:30 no Beira-Rio em partida válida pela 2ª rodada da Primeira Liga.