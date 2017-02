Polícia prende um dos agressores do torcedor do Fluminense Pedro Scudieri

Google Plus

(Foto: Arquivo Pessoal de Pedro Scudieri)

Foi preso nesta terça-feira um dos acusados de agredir o torcedor do Fluminense Pedro Lucas Scudieri na madrugada de segunda-feira. A informação foi confirmada pela família de Scudieri que ainda aguarda a identificação de outros três jovens que participaram da agressão do torcedor.

O crime é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira) que analisa a motivação e a autoria das agressões. Pedro Lucas é estudante de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da torcida organizada Bravo 52, conhecida por sua similaridade com as barra-bravas argentinas e pela pacificidade nos estádios.

Mediante aos pedidos, foram obtidas 86 doações até às 14 horas desta terça-feira. Para doar basta seguir os padrões requeridos e ir ao Hospital do Carmo (Rua do Riachuelo 43, 3º andar) e dar o nome da mãe de Scudieri, Marilene Fernandes Lucas Scudieri.

Relembre o caso:

Após a partida contra a Portuguesa em Xerém, Pedro retornou junto da torcida Bravo 52 e desembarcou nas proximidades do Maracanã, na Zona Norte do Rio onde foi surpreendido por socos, golpes de barras de ferro e pedaços de madeiras. O torcedor teve um traumatismo craniano e foi submetido a um processo cirúrgico bem sucedido.

Apesar do procedimento bem sucedido, Pedro segue em estado grave, mas, sem a pressão e o inchaço na cabeça. A expectativa é de uma melhora no quadro que resultaria na diminuição dos sedativos para acordá-lo.