Jogo Inter x Fluminense ao vivo hoje na Primeira Liga 2017

Internacional e Fluminense se enfrentam ao vivo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo A da Primeira Liga . Os dois times estrearam com triunfo, somam três pontos, e o ganhador vai ficar com a classificação praticamente assegurada para as quartas de final.

O Tricolor passou pelo Criciúma por 3 a 2 no seu primeiro jogo, enquanto os colorados bateram o Brasil de Pelotas por 2 a 1. Abel Braga, técnico do Fluminense e profundo conhecedor do Internacional , o qual conduziu ao título do Mundial de Clubes da Fifa em 2006, acredita que o duelo tem tudo para ser muito equilibrado.

"É começo de temporada, as duas equipes ainda não chegaram nem perto de atingirem o seu ideal e, por isso mesmo, a tendência é que a gente tenha um confronto marcado pelo equilíbrio. Não tem muito como fugir disso. O Internacional é muito forte em casa e precisa fazer o resultado. O Fluminense vem buscando a sua maneira de atuar e acredito que qualquer coisa possa acontecer", avisou Abel.

Apesar do equilíbrio previsto por Abel, os dois times estão fazendo campanhas diferentes em seus respectivos Estaduais. O Fluminense fez 3 a 0 na Portuguesa no domingo e tem 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca.

Já o Colorado perdeu por 2 a 1 para o Novo Hamburgo na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, competição pela qual ainda não conseguiu ganhar . Antônio Carlos Zago, porém, comandante do Inter, acredita que isso não vai atrapalhar a sua equipe no jogo Internacional x Fluminense.

"Acredito que o jogador que não esteja acostumado a trabalhar com pressão ou que não queira ser criticado deve jogar outro esporte que não seja futebol, e muito menos jogar em um clube de massa, grande e de tradição como é o Internacional. Portanto, no meu entender, meus jogadores estão preparados para esta cobrança durante o jogo contra o Fluminense, pois perdemos no Estadual. Vamos em busca de uma vitória", disse Zago.

"Estamos pensando agora apenas na Primeira Liga, pois o Fluminense é o nosso próximo adversário. Não podemos pensar no Estadual senão vamos tropeçar. Temos que vencer nesta quarta-feira pois assim vamos encaminhar a classificação", avisou o goleiro Danilo Fernandes.

Curiosamente, o Fluminense foi responsável por rebaixar o Internacional para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, ao segurar empate por 1 a 1 com o Colorado na última rodada. Na visão dos cariocas, esse fato não vai gerar interferência no duelo desta quarta-feira.

"Não acerdito que possa existir interferência, pois é um momento completamente diferente e alguns jogadores sequer estavam aqui quando aconteceu aquilo. Portanto, quando a bola rolar, como sempre, os atletas pensarão em Internacional x Fluminense apenas no que está por vir", disse o meia Marcos Júnior.