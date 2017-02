Atacante Michael publica pela primeira vez em rede social após um mês do acidente

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após um mês do acidente, o atacante Michael publicou pela primeira vez em sua rede social. Durante 14 dias Michael ficou em coma no Hospital de Base de Rio Preto, em São Paulo. No dia 23 de janeiro, o jogador saiu do coma, porém, continuou internado na UTI. Durante o esse tempo, Michael contraiu uma infecção pulmonar, que foi rapidamente controlada.

Antes de sair do coma, Michael foi submetido a uma traqueostomia – orifício artificial criado cirurgicamente através da parte frontal de seu pescoço e em sua traqueia –, processo indicado em casos de dificuldade de respiração por vias aéreas e intubações prolongadas. Após o procedimento, o jogador conseguiu respirar espontaneamente e o quadro foi evoluindo. Hoje, Michael publicou em sua rede social um agradecimento a Deus.

Jogador comemorou a recuperação no Facebook (Foto: Rafaella Meirelles / VAVEL)

Michael voltava ao Rio de Janeiro para se reapresentar no Fluminense quando o automóvel dirigido por um amigo se chocou com uma vaca. Desde então, o jogador ficou hospitalizado. O atacante estava no banco do passageiro e acabou sofrendo um traumatismo craniano.

O atacante começou sua carreira no Rio Preto e, após se destacar, foi contratado pelo Fluminense em 2011. Em 2014 foi emprestado ao Estoril e, em 2016, estava defendendo o América-MG. Antes do acidente, Michael estava acertando os últimos detalhes para jogar pela Ponte Preta nessa temporada.