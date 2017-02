Após derrota, Abel Braga critica calendário: "Não dá tempo pra nada"

(Foto: Nelson Perez/ Fluminense FC)

Chegou ao fim a invencibilidade do Fluminense. O Tricolor Carioca ainda não havia perdido em 2017, no entanto amargou a derrota por 1 a 0 contra o Internacional na noite desta quarta-feira (8) em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa da Primeira Liga. Apesar do resultado ruim, o técnico Abel Braga analisou pontos positivos da partida.

"O jogo foi agradável. Estou muito contente. Vi o meu time inconformado com o resultado. Um time que nunca jogou, só treina hoje. Vi alma. Vi inconformismo. A garotada eu vi, se precisar coloco eles", avaliou.

"Mas tem coisa que não saiu legal. A gente precisa ver uma atuação desses jogadores. Gostei muito do Marquinho. O inconformismo dele contagiou. Henrique está muito bem. Esse equatoriano, o Orejuela, brinca de jogar de futebol. Osvaldo se apresentou muito. A gente trabalha assim. Os caras vão pegando confiança. É isso que a gente quer. Trabalhar em cima do grupo e não só com 11", concluiu.

Mas, se tem uma coisa que Abel Braga não vem gostando é do calendário de jogos. Após a partida contra a Portuguesa-RJ, o treinador reclamou da quantidade excessiva de partidas, frisando que seria tecnicamente impossível manter uma só equipe em campo. Na partida desta quarta-feira, Abel preferiu poupar grande parte do time titular e, após a derrota voltou a detonar o calendário de jogos.

"É uma competição que a gente não consegue entender. Se fala tanto em calendário e liga independente… Ela começa com 12 clubes, agora tem 16. Antes era Sul-Minas, agora tem time do Nordeste. Não dá para entender. Conversei com os dirigentes no vestiário. Falamos de logística. Domingo tem Carioca, depois Copa do Brasil no Nordeste. Depois tem uma data que a gente não sabe se terá Primeira Liga. E já pensamos em Sul-Americana. Não tem mágica nisso. O Grêmio, que ajudou criar, foi com time reserva e nem levou treinador. Vim aqui com 8 jogadores que tinha de observar. Perdemos uma semana de treino. Nunca se teve tão pouco tempo", disse Abel.

A delegação tricolor volta ao Rio de Janeiro já nesta quinta feira. O próximo jogo do Flu é contra o Bangu, no Estádio de Los Larios, em Xerém, pelo Campeonato Carioca no próximo domingo (12).