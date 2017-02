Henrique minimiza derrota e elogia 'nova alma' da equipe: "Faz o Flu crescer"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após a derrota para o Internacional, em partida válida pela segunda rodada do grupo A da Copa da Primeira Liga, a delegação do Fluminense desembarcou na tarde desta quinta-feira (9) no Rio de Janeiro. Antes do retorno, reservas e titulares da partida de quarta-feira realizaram atividades no CT do Grêmio e no hotel onde estavam hospedados. A equipe tricolor se reapresentará nesta sexta-feira, no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca.

Mesmo com o placar adverso, Abel Braga já havia destacado pontos positivos na partida do Tricolor Carioca. E, ao desembarcar, foi a vez do zagueiro Henrique valorizar a exibição da equipe no jogo contra o Internacional.

"A equipe mostrou muita garra e por detalhes não vencemos. A gente lutou muito e essa alma que vem fazendo o Flu crescer. Nós vencemos o cansaço, mas não conseguimos o resultado positivo. Vamos tirar lições e agora é pensar no jogo de domingo. Ainda é começo de temporada, a equipe vai crescer, melhorar fisicamente, se conhecer melhor. O inicio está bom, forte. O grupo está fechado e vamos evoluir com o tempo. A sequência de jogos ajuda a ganhar entrosamento e na parte física", declarou.

Questionado sobre o calendário de jogos e o número excessivo de partidas - assunto que Abel Braga já havia demonstrado insatisfação -, o defensr foi sucinto. Reiterou a qualidade da equipe e declarou que a mesma está pronta para qualquer desafio. Além disso, frisou que não há nenhuma competição em que a equipe irá prevalecer.

"No nosso calendário, o desgaste é muito grande, mas por outro lado tem oportunidade pra todos jogarem. Teremos muitos jogos quarta e domingo e os jogadores que entraram mostraram que podemos contar com eles quando precisar. No domingo não vai ser diferente. Vamos com força máxima pela vitória e para conseguir nossos objetivos", disse.

"Vamos pensar sempre jogo a jogo, já esquecer a derrota e dar nosso melhor para vencer no domingo e manter 100% no Carioca. O nosso objetivo é buscar títulos em todos os campeonatos que vamos disputar. Nosso elenco é forte e vamos atrás disso", finalizou Henrique.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (12) diante do Bangu, no Estádio Los Lários, em Xerém, em partida válida pelo Campeonato Carioca.