Osvaldo agradece chance de Abel: "Espero que tenha sido só o início"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Osvaldo chegou ao Fluminense no fim de junho de 2015, com um contrato de dois anos e meio. Até o momento, o atacante disputou 57 partidas – 29 como titular – e marcou apenas cinco gols. Sua melhor partida foi contra o Internacional, na Primeira Liga de 2016; na ocasião, o jogador marcou os dois gols do empate, levando a semifinal para os pênaltis. Em 2017, com Abel Braga no comando, Osvaldo ainda não havia sido relacionado.

Para a partida contra o Internacional, na última quarta-feira (08), o técnico Abel Braga decidiu poupar oito titulares. Com isso, Osvaldo ganhou a chance de voltar à equipe titular, após sete meses. Por meio de sua assessoria de imprensa, o atacante comentou sobre sua atuação e disse que espera ter sido apenas o início para recuperar seu espaço.

“A questão do ritmo de jogo pesou um pouco, como já era esperado, já que não atuava desde novembro, mas procurei compensar isso jogando com garra e me entregando ao máximo em campo, assim como fizeram todos os meus companheiros. Não foi o resultado ideal, mas conseguimos controlar um adversário difícil, fora de casa, mesmo sem termos atuado juntos anteriormente. Como falei, estou lutando diariamente com o objetivo de recuperar meu espaço. Espero que esse tenha sido o pontapé inicial para que isso aconteça”, disse.

Osvaldo também agradeceu a Abel Braga pela oportunidade dada. Entre os jogadores que foram relacionados pela primeira vez na temporada de 2017, o atacante foi o único que entrou em campo como titular. Enquanto Danielzinho entrou no segundo tempo, Gum e Pierri ficaram no banco durante toda a partida.

“Não poderia deixar de agradecer o Abel por ter me dado essa oportunidade de jogar pela primeira vez no ano. Tenho me dedicado muito nos treinamentos em busca dessa chance e fico feliz por ele ter confiado e acreditado em mim”, concluiu.