Após nascimento da filha, Sornoza retorna ao RJ e treina nesta sexta-feira

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após viajar para o Equador para conhecer a filha recém-nascida Dulce, Sornoza desembarcou, na manhã desta sexta-feira, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). O meia vai se reapresentar hoje, junto com o restante da equipe, às 16h, no CT Pedro Antônio.

A tendência é que Sornoza volte à equipe titular na partida contra o Bangu, no próximo domingo (12), em Los Larios. Além do meia, os jogadores poupados contra o Internacional – Lucas, Douglas, Renato Chaves, Henrique Dourado, Wellington Silva e Gustavo Scarpa –, também devem voltar à equipe titular no domingo.

Contratado ainda em 2016, Sornoza se apresentou ao Fluminense, junto com Orejuela, no dia 4 de janeiro de 2017. Com quatro jogos defendendo a camisa tricolor, o meia possui três assistências e deu ao time uma nova forma de jogar.

O Fluminense está com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca – três jogos e três vitórias – e se classificou de forma antecipada para a semifinal da Taça Guanabara. Os ingressos para a partida contra o Bangu já estão à venda. Caso vença a partida contra o Bangu, no domingo (12), e a partida contra o Volta Redonda, no outro sábado (18), o Tricolor garantirá a liderança do Grupo C.