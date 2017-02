Gum sofre fratura por estresse no pé direito e precisará passar por cirúrgia

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

No treino desta sexta-feira (10), o zagueiro Gum sofreu uma lesão por estresse no pé direito e precisará passar por uma cirurgia na próxima semana. Segundo o médico do clube, o jogador ficará de fora dos gramados por dois meses para se recuperar.

Após o treino, o médico do Fluminense, Douglas Santos, concedeu entrevista para explicar a situação: "Gum chegou hoje com dores. Fizemos exames e vimos que ele sofreu uma fratura por estresse". Gum deve ser operado na segunda ou na terça-feira da próxima semana conforme afirmou o médico.

A fratura por estresse é uma lesão comum no meio esportivo, acarretada pela fadiga e pelo desequilíbrio muscular já que estes fatores contribuem para uma diminuição na absorção do impacto no osso o que acaba causando fratura no osso se não corrigido a tempo.

Gum está no Fluminense desde 2009 e esteve presente em bons e maus momentos da história do clube sendo Bicampeão Brasileiro, Campeão Carioca e da Primeira Liga. Cobiçado pelo futebol turco no início da temporada, o zagueiro - que tem contrato com o tricolor até 2019 - perdeu espaço no elenco tricolor com a chegada de Abel Braga.