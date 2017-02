Abel Braga reitera importância de invencibilidade no Carioca: "Vamos com o melhor"

Foto: Marcello Neves/ VAVEL

A invencibilidade do Fluminense chegou ao fim. Na última quarta-feira (8), o Tricolor, com time reserva, perdeu para o Internacional em partida válida pelo grupo A da Primeira Liga. No entanto, no Carioca, o clube das Laranjeiras segue invicto com sete gols marcados e nenhum sofrido. Mesmo já classificado, o Flu tem como meta terminar a fase de grupos da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, e, para continuar em boa fase no Estadual, a equipe de Abel Braga precisa vencer o Bangu no próximo domingo, dia 12.

Em entrevista coletiva, Abel Braga reiterou a importância de permanecer invicto no torneio e garantiu a volta dos titulares que foram poupados na partida contra o Internacional, em Porto Alegre.

"Para domingo, voltam todos, como queremos. Mas temos problemas em uma ou outra posição. Vamos a campo com o que temos de melhor. De sete, voltam seis. Um deles está com problema. Vamos esperar até amanhã para saber se realmente não é nada grave", frisou Abel Braga.

Após vencer a Portuguesa-RJ, o Flu volta ao Estádio Los Lários, em Xerém, na Baixada Fluminense. Na última partida, devido à fortes chuvas, o gramado ficou completamente alagado e o jogo iniciou com meia hora de atraso.

Antes do apito inicial, Abel Braga havia dito que não era a favor de que a partida fosse realizada em tais condições. Questionado sobre a volta ao estádio, o comandante tricolor não demonstrou preocupação e avaliou positivamente a inclusão de um motor de drenagem no gramado,

"Domingo, acho que não vai chover. Me disseram que agora tem um motor. Vamos ver", finalizou a entrevista coletiva.

O Flu volta a campo pela 4ª rodada da Taça Guanabara contra o Bangu, no Estádio Los Lários, em Xerém às 17h (horário de Brasília).