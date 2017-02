Fluminense realiza peneira para descobrir talentos do Futebol Americano

Foto: Bruna Alvarado/VAVEL Brasil

Na manhã deste sábado (11) , no clube da Aeronáutica - localizado na Barra da Tijuca -, foi realizada o primeiro try-out (peneira) visando encontrar talentos para um futebol diferente do qual o Fluminense está acostumado. Investindo em diversos esportes, o tricolor decidiu reativar a modalidade de Futebol Americano, que agora vai se chamar Fluminense Guerreiros.

Pensando a longo prazo, o clube decidiu buscar novos talentos de um esporte que ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Isso pode ser visto nos quase 300 inscritos para a peneira. O início do projeto contou com uma ampla equipe de profissionais especializados tanto no esporte quanto na área médica.

Presente no evento, a VAVEL Brasil conversou com o cardiologista-chefe da Casa de Saúde São José, Fabrício Braga. O profissional comentou sobre a importância de ter um corpo médico junto ao evento realizado, alegando que mostra a responsabilidade do clube perante aos atletas que participaram do try-out.

Foto: Bruna Alvarado/VAVEL Brasil

"Qualquer evento esportivo precisa ter um suporte médico, sobretudo na época do ano que a gente se encontra, nesse calor. As chances de alguém passar mal às custas de desidratação é considerável, então tem que ter um suporte médico. Mas a colocação de uma equipe médica, uma equipe de profissionais de saúde em um try-out mostra a responsabilidade que o clube está admitindo com as pessoas que estão aqui, respeitando a vida delas. A partir do momento que se respeita a vida a gente espera que esse projeto seja vencedor porque está começando certo.", declarou.

Outro entrevistado foi o preparador físíco Lulla Esteves, que já foi campeão brasileiro de fisiculturismo e atualmente trabalha com a preparação física do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Não tardou de comentar sobre a importância do preparamento físico já no try-out e dos valores da modalidades, além da interferência na preparação de um esporte que no Brasil não há um acompanhamento desde a infância.

"Fui chamado para fazer a avaliação na parte física especializada em musculação e treinamentos de peso. Hoje eu tenho um trabalho em uma empresa que faz treinamentos de alta performance, inclusive com oficiais do BOPE. Também pessoas que nos chamam para fazer treinos de avaliação, de força, situações que todos passem realmente dificuldades, para poder tirar o máximo da pessoa. Quando vim pro Fluminense eu aproveitei e trouxe essa doutrina militar, para os rapazes terem uma noção do que seria o treinamento de alta performance."

"Felizmente nós estamos conseguindo, temos um apoio grande do clube e é muito importante que todos entendam que o treinamento físico é paralelo ao treinamento técnico. Mesmo os que não praticam o esporte, passam por avaliações constantes. É muito importante entenderem que esse treinamento faz parte de todo um contexto do Futebol Americano. É preciso ter força, flexibilidade, resistência e explosão para obter uma alta performance."

"Na palestra motivacional que eu tenho com eles, uma palava que eu uso muito é resiliência. Essa palavra significa a capacidade que você tem de se superar nos momentos mais difíceis. Tudo isso aqui é uma superação, aqui nós temos pessoas de várias situações, atletas, não atletas e semi atletas. Quando eles vem fazer uma peneira, todos aqui tem condições de sobressair no treinamento."

"Infelizmente o nosso país é muito aquém dessa situação de esporte e saúde. Nos últimos anos nós melhoramos, mas é muito complicado pegar um garoto que trabalha, estuda, o tempo deles é muito pouco para a atividade física. Seria muito importante que tivesse uma cooperação, uma união de escolas e empresas com pessoas mais jovens que pudessem ter uma situação de praticar esporte. O esporte acima de tudo une, sem esporte você fica num mundo perdido, pode acontecer deles usarem drogas, beberem, coisas que não tem a ver, infelizmente. Vamos ver se conseguimos conscientizar as pessoas que é preciso fazer esporte desde pequeno." Completou o preparador.

Try-out do futebol americano do Fluminense

O Futebol Americano renasce nas Laranjeiras. O Fluminense volta à modalidade e se junta a Botafogo Reptiles, Flamengo, Rio de Janeiro Islanders e Vasco da Gama Patriotas como representantes no Estado. Com alcunha de Flu Guerreiros, o novo projeto tem como objetivo refazer o vitorioso caminho trilhado anos atrás, onde chegou a ser bicampeão nacional (2009 e 2011) com o desativado 'Flu Imperadores'.

O Fluminense não terá custos com a equipe, mas cederá o Estádio das Laranjeiras para treinos e mandos de jogos, além de emprestar equipamentos profissionais para o elenco. Todo o investimento inicial saiu do bolso de torcedores e atletas, não interferindo no caixa do clube. Sendo assim, a ideia é gastar apenas com o que for arrecadado por meio do esporte.

Presidente eleito Pedro Abad e o gerente de esportes olímpicos Frederico Castro são os maiores incentivadores do projeto. Neste sábado (11), foi realizado um try-out (peneira), no Clube da Aeronáutica, visando completar o plantel do Flu Guerreiros. Os selecionados entre os mais de 300 inscritos se juntarão a reforços pontuais para a equipe.