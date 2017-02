Classificado, Fluminense busca garantir liderança do grupo contra Bangu

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara a ser realizada no Estádio Los Larios, em Xerém, no dia 12 de fevereiro de 2017, às 17h (horário de Brasília).

Mesmo já classificado, o Fluminense enfrentará o Bangu com força máxima na tarde deste domingo (12) no Estádio Los Larios, em Xerém, às 17h (de Brasília). Se de um lado, o Tricolor das Laranjeiras vem da sua primeira derrota, contra o Inter, pela Primeira Liga, mas segue invicto no Campeonato Carioca, o alvirrubro ainda não conseguiu vencer neste estadual.

No entanto, as duas equipes têm uma semelhança: estrangeiros. No início desta temporada, no Flu, os equatorianos Sornoza e Orejuela vêm encantando os tricolores com o bom futebol apresentado. Já no Bangu, o ex alvinegro Loco Abreu agitou o bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Todavia, mesmo com três gols em três jogos pelo Campeonato Carioca, o centroavante uruguaio ainda não comemorou uma vitória neste ano.

Com titulares de volta, Flu enfrenta o Bangu com força máxima

O calendário apertado de jogos vem irritando Abel Braga. Na última quarta-feira, após derrota para o Inter, o comandante tricolor reiterou a preocupação com a forma física de seus jogadores devido ao enorme desgaste. No entanto, o Flu voltará a entrar em campo com o que tem de melhor diante do Bangu. Seis dos sete jogadores poupados no último jogo têm a volta assegurada. O goleiro Diego Cavalieri, em processo final de recuperação da lesão no tornozelo direito, segue fora da equipe, assim como o atacante Pedro que voltou às atividades com bola após entorse no tornozelo.

No último treino comandado por Abel Braga, o volante Douglas participou de todas as atividades normalmente, mas ainda é dúvida. Caso seja vetado, Luiz Fernando formará a dupla de volantes ao lado do equatoriano Orejuela.

Mesmo com a má fase do Bangu na competição, a equipe tricolor não espera jogo fácil diante do avirrubro da zona oeste carioca e não se anima com o momento irregular do rival.

"Analisamos alguns jogos do Bangu e sabemos que eles não ganharam em algumas situações por detalhes. Uma hora vão vencer e temos que evitar que isso aconteça dessa vez. Portanto, a seriedade vai ser a mesma de todos os jogos que tivemos até este momento, pois não queremos tropeçar. O nosso pensamento está em encontrar a melhor maneira de vencer o jogo", disse o lateral-esquerdo Léo Pelé.

"O Bangu é um adversário muito perigoso porque montou um time com jogadores experientes, que sabem lidar com a pressão quando o resultado não aparece. Além disso, esse é um jogo onde a responsabilidade do Fluminense acaba sendo maior e eles vão tentar tirar proveito da situação. Vamos trabalhar com o pensamento de conseguirmos os três pontos, sempre respeitando o nosso oponente", disse o goleiro Júlio César, compartilhando da mesma opinião que seu companheiro.

Mesmo com gols, Loco Abreu está insatisfeito com a fase do Bangu

Apesar de provar que o faro de goleador ainda é forte, Loco Abreu não está satisfeito com a fase do Bangu. Isso porque a equipe ainda não conseguiu vencer na competição e precisa vencer o Flu - e torcer por tropeços de rivais - para se manter vivo na competição.

"O início não é bom. É bom para quem tem mentalidade pequena, que só pensa em si.Temos qualidade e elenco para jogar melhor, poder ganhar. A gente vai dar um jeito para encaixar o time, ainda temos algumas coisas para corrigir. O elenco foi formado muito perto da competição, mas agora temos que correr atrás e brigar para melhorar, o torneio ainda não acabou", declarou o atacante uruguaio.

"Para melhorar, precisamos ganhar, só isso. Nós sempre temos que acreditar. É difícil, ainda mais contra time grande. Mas não adianta só torcer para os outros times perderem, temos que vencer. Estou desfrutando da minha volta ao futebol carioca, que é muito competitivo. Mas fico só 50% feliz. Se não ganharmos, pode ter praia, pode ter pagode, que não adianta pra mim", disse o jogador, que voltou ao futebol carioca após sua passagem pelo Botafogo, mas ainda não está totalmente satisfeito com o seu retorno aos gramados do Rio.